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Беларусь отправит в Сирию гуманитарную помощь на полмиллиона рублей

10.08.2017 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь отправит в Сирию гуманитарную помощь на полмиллиона рублей

фото: Politinfo.org

Совмин принял постановление об оказании гуманитарной помощи Сирии.

В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи включены три самосвала, детское питание, одежда и обувь для детей общей стоимостью 533,4 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства. 

Возмещение стоимости отпущенных материальных ценностей, а также транспортных, командировочных и других расходов, связанные с доставкой гуманитарной помощи, будет осуществлено из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

 
 
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Совмин принял постановление об оказании гуманитарной помощи Сирии.

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