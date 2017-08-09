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Беларусь отправит в Сирию гуманитарную помощь на полмиллиона рублей
10.08.2017 14:08 — Разное | Ежедневник
фото: Politinfo.org
Совмин принял постановление об оказании гуманитарной помощи Сирии.
В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи включены три самосвала, детское питание, одежда и обувь для детей общей стоимостью 533,4 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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Совмин принял постановление об оказании гуманитарной помощи Сирии.
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