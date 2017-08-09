Беларусь отправит в Сирию гуманитарную помощь на полмиллиона рублей

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Совмин принял постановление об оказании гуманитарной помощи Сирии.

В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи включены три самосвала, детское питание, одежда и обувь для детей общей стоимостью 533,4 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства.



Возмещение стоимости отпущенных материальных ценностей, а также транспортных, командировочных и других расходов, связанные с доставкой гуманитарной помощи, будет осуществлено из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.