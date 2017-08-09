МАРТ дал рекомендации школьным столовым – не забывать о культуре и эстетике

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с министерствами образования и здравоохранения разработали Методические рекомендации по организации питания обучающихся в учреждениях образования в 2017/2018 учебном году.

В рекомендациях обращается внимание, что использовать вареные колбасы и сосиски в питании детей можно не более 1 раза в неделю, и только высшего сорта. Для дошкольников эта продукция должна быть соответствующим образом маркирована «Для детей дошкольного и школьного возраста».

«Особое внимание необходимо уделять культуре обслуживания при предоставлении питания обучающимся, эстетическому оформлению залов объектов общественного питания, - говорится в рекомендациях. - Для максимального охвата обучающихся горячим питанием и воспитания культуры потребления целесообразно шире внедрять современные технологии приготовления пищи, а также различные формы обслуживания детей и учащейся молодежи: предварительный заказ блюд по меню завтрашнего дня, обслуживание по типу шведского стола, организация работы буфетов, кафе и др.».

Рекомендуется предусмотреть в столовых обязательное наличие соков, нектаров с содержанием соковых веществ не менее 50 процентов, молочных, кисломолочных продуктов, в том числе обогащенных микронутриентами, а также других продуктов высокой пищевой и биологической ценности, отвечающих принципам здорового питания (гематоген, мармелад, зефир), в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

Рекомендуется также ограничивать ассортимент кондитерских изделий промышленного производства: конфет, шоколадных батончиков, карамели, драже, печенья (например, не более 2 наименований каждого вида указанных изделий).

Не допускаются к поставке в объекты общественного питания учреждения образования и использованию в питании детей газированные напитки, чипсы, острые сухарики, натуральный кофе.

Реализация в буфете учреждения общего среднего образования отдельных мучных блюд (пиццы, смаженок или сосисок в тесте) должна быть ограничена до не более двух раз в неделю.