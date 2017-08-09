Москва прощается с Павлом Слободкиным — основателем легендарного ВИА "Веселые ребята", композитором, человеком, которого называют "крестным отцом" Аллы Пугачевой . Солист золотого состава "Веселых ребят" Анатолий Алешин рассказал радио Sputnik Беларусь о своей работе в ансамбле и его бессменном руководителе Павле Слободкине.

"Павел Яковлевич был строгий руководитель, хоть и не намного старше нас. Он всегда точно знал, чего хочет и куда надо направлять творческий вектор. Время показало, что он был прав, практически, всегда, и в подборе новых артистов, и подборе репертуара. Хитов, кстати, в то время у него было больше, чем у других. "Крестным отцом" Пугачевой его назвали с легкой руки наших СМИ. Думаю, они оба помогли друг другу. Алла помогла в 76-м "Веселым ребятам" выехать за границу, и Павел Яковлевич помог ей и с репертуаром, и с выездом на конкурс "Золотой Орфей", откуда Пугачева вернулась знаменитой после победы с песней "Арлекино", — вспоминает Алешин.

В ВИА "Веселые ребята" в разные годы работали Александр Лерман, Александр Градский, Александр Барыкин, Вячеслав Малежик, Александр Буйнов, Алексей Глызин. Количество проданных пластинок "Веселых ребят" в СССР приближается к 180 миллионам копий. Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни.

Бессменного руководителя ВИА "Веселые ребята", народного артиста России Павла Слободкина похоронили в четверг, 10 августа на Кунцевском кладбище в Москве.

Интервью с солистом ВИА "Веселые ребята" Анатолием Алешиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.