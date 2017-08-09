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Тропическая пятница: в конце недели синоптики ждут ливни и жару

10.08.2017 14:17 — Разное | Ежедневник  
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Тропическая пятница: в конце недели синоптики ждут ливни и жару

фото: Mos.news

Из-за высокой температуры в дневные часы, а также сильных ливней, грозы и порывистого ветра, которые ожидаются ночью и утром в пятницу, объявлено предупреждение (оранжевый уровень опасности).

Погодные условия 11 августа будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения, сообщили агентству «Минск-Новости» в Белгидромете. Ночью и утром ожидаются кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков и грозы 80-90 %), в отдельных районах по городу сильные ливни. Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер южный 4-9 м/с, при грозе местами шквалистое усиление порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +18…+20 °С, днем +30…+32 °С.

В субботу сохранится влияние очень теплых воздушных масс тропического происхождения. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью +17…+19 °С, днем +31…+33 °С.

В воскресенье жара немного спадет, установится более комфортная для мегаполиса температура. Погоду будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы. Переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью +19…+21 °С, днем около +26 °С.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за высокой температуры в дневные часы, а также сильных ливней, грозы и порывистого ветра, которые ожидаются ночью и утром в пятницу, объявлено предупреждение...

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