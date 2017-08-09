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В Беларуси появилась федерация фридайвинга
10.08.2017 14:12 — Разное | Ежедневник
фото: Smolnikov.club
Министерством юстиции зарегистрировано Общественное объединение «Белорусская федерация фридайвинга».
Целью деятельности данного общественного объединения является развитие и популяризации фридайвинга в Республике Беларусь, создание благоприятных условий для раскрытия физических и творческих возможностей спортсменов, тренеров и других членов этого общественного объединения, говорится в сообщении Минюста.
Фридайвинг – это свободное погружение под воду с задержкой дыхания.
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Министерством юстиции зарегистрировано Общественное объединение «Белорусская федерация фридайвинга».
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