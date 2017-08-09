﻿ В Беларуси появилась федерация фридайвинга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси появилась федерация фридайвинга

10.08.2017 14:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси появилась федерация фридайвинга

фото: Smolnikov.club

Министерством юстиции зарегистрировано Общественное объединение «Белорусская федерация фридайвинга».

Целью деятельности данного общественного объединения является развитие и популяризации фридайвинга в Республике Беларусь, создание благоприятных условий для раскрытия физических и творческих возможностей спортсменов, тренеров и других членов этого общественного объединения, говорится в сообщении Минюста.

Фридайвинг – это свободное погружение под воду с задержкой дыхания.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерством юстиции зарегистрировано Общественное объединение «Белорусская федерация фридайвинга».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фантастика "Валериан и город тысячи планет" вышел в прокат Гомеля и области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика