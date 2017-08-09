Лукашенко потребовал ускорить уборочную и строительство МТФ

Александр Лукашенко отправился «в поля», где потребовал ускорить уборочную кампанию и строительство молочно-товарных ферм.

Белорусский президент сегодня совершил рабочую поездку в Брестскую область, где ознакомился с ходом уборочной кампании и отметил необходимость активизации темпов сбора урожая на 10-15%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц посетовал на перебои с отгрузкой в хозяйства гранулированных удобрений, на что президент отреагировал приказом «немедленно» удовлетворить просьбу. Отдельно Лукашенко остановился на обеспечении хозяйств топливом: он поручил контролировать его эффективное использование. Также президент ознакомился с технологическими процессами уборки зерновых и соломы.

Кроме хода уборочной кампании президент коснулся также темы строительства молочно-товарных ферм во время посещения реконструированной молочно-товарной фермы «Квасевичи» в Ивацевичском районе. Лукашенко потребовал, чтобы строительство таковых было завершение в течение 2017-2018 годов.