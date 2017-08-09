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Лодка с 40 мигрантами внезапно причалила на пляж в Испании

10.08.2017 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в четверг 10 августа в Андалузии на популярном курорте Плайя-де-лос-Алеманес.

Надувная лодка, в которой находились 40 темнокожих нелегальных мигрантов, причалила прямо на пляж с отдыхающими, после чего нарушители границы разбежались в разные стороны.

 
 
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Лодка с четырьмя десятками нелегальных мигрантов причалила на пляж с отдыхающими в Испании. Смотрите на видео, как нелегалы разбегались после швартовки.

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