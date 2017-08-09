Как хорошее воспитания приводит к нищете

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Почему страх перед выгодными сделками закладывается с детства, а троечники становятся хорошими руководителями.

В древнем Риме кудрявых мальчиков использовали вместо салфеток для рук после трапезы. До XVIII века в воспитательных целях детей было принято подвергать телесным наказаниям. Даже короля Франции Людовика XIII, вступившего на престол в 8 лет, мучила бессонница из-за мыслей об утренней порке. В XIX веке становится популярным запугивание детей страшными персонажами. Начиная с XX века, родители стали больше уделять времени детям. Только зачастую воспитание выражается в сверхопеке, что приводит к замораживанию развития полезных навыков, в том числе и для финансовой сферы, пишет Forbes .

Базовые психологические программы у человека закладываются до 7 лет. Будет он работоспособным или ленивым, инициативным или пассивным, смелым или трусливым. В этом возрасте ребенок быстро воспринимает информацию, а критическое мышление еще не развито. На первый взгляд полезная или нейтральная информация может сформировать у ребенка стержень неудачника до конца жизни.

Влияние мультфильмов

Дети готовы проводить перед телевизором бесконечное количество времени. Вот только коммерческая мультипликация ориентирована на получение прибыли, а не на гармоничное развитие ребенка. Главное — привлечь внимание и подтолкнуть к покупке мультипликационных брендов. Проблема в том, что дети копируют поведение героев мультфильмов. Как себя будет вести ребенок после просмотра мультфильма «Маша и медведь»? Конечно же как главная героиня, которая эгоистична, ленива, распущенна, бесчеловечна. Она никогда не работает и живет в свое удовольствие, паразитируя на добром медведе. У ребенка формируется поведение капризного потребителя, а не увлеченного созидателя. Красивые образы богатых людей у мультипликаторов редко встречаются, как правило, они отвратительны. Подсознание выросшего ребенка не хочет стать похожим на отрицательного персонажа, поэтому будет стараться оградить от выгодных сделок, например, выделяя гормон страха — адреналин.

Влияние родителей

Большинство родителей хотят для ребенка лучшей жизни, окружая любовью, заботой и потакая капризам. В таких условиях мир становится понятным и предсказуемым. Нужно только попросить, при сопротивлении — покапризничать и получишь желаемое. Только во взрослом мире это не работает, ведь важно уметь договариваться, а избалованный ребенок лишен коммуникативных навыков. Излишняя опека родителей и жизнь в онлайн мире затормаживают развитие эмоционального интеллекта, необходимого для карьерного роста. Компания Talentsmart протестировала более миллиона американцев. Эмоциональный интеллект оказался развит у 90% топ-менеджеров и всего у 20% рядовых сотрудников из разных сфер бизнеса.

Выбор будущей профессии — ответственный шаг для абитуриента. Задача усложняется, когда подключаются родители, желающие, чтобы ребенок воплотил профессиональные мечты, которые не сбылись у них. И вот талантливого несостоявшегося архитектора отправляют учиться на бухгалтера. Ребенок может жить как хотят родители или наперекор им, но редко своей жизнью, что снижает шансы добиться успеха.

Прямое внушение один из популярнейших инструментов в арсенале родителей. Для этого нужно постоянно повторять ребенку одно и тоже. Экологичные родители используют положительные слова. Не экологичные навешивают ярлыки: «плакса», «бездарность», «трус». Ярлыки в виде деструктивных программ проникают в подсознание ребенка и реализуются с течением времени так как предписывали родители.

Влияние детского сада и школы

Дети очень любознательны. Испортить любовь к познанию способны равнодушные воспитатели, ведь работать проще, если дети послушны. При помощи наказаний послушание привить легче всего. В результате подавляется инициативность и самостоятельность. Повзрослев, ребенок будет бояться брать на себя ответственность за новые проекты, знакомиться с людьми, а свидание с девушкой превратиться в кошмар.

Секрет успешной сдачи государственной итоговой аттестации — постоянная зубрежка. Школьника превращают в ходячую энциклопедию, анализа и осмысление информации не происходит. У ребенка формируется «клиповое мышление» — много знает, а объединить разрозненные куски информации в одно целое не может. Пока отличники усваивает огромное количество информации, троечники активно общаются, оттачивая коммуникативные навыки и нарабатывают связи. На руководящих должностях и в бизнесе важно уметь договариваться, убеждать, очаровывать и пользоваться связями, что плохо получается у отличников.

Школьная программа по литературе навевает скуку на большинство учащихся. Постоянное чтение неинтересных книг убивают в детях любовь к литературе, а написание сочинение превращается в пытку. Проблема не в книгах, а в незрелости читателя. Будущее у талантливого писателя фантаста будет загублено. От мыслей о написании текстов его будут бросать в дрожь.

Влияние финансовой мотивации

Что может быть проще, чем пообещать ребенку купить игрушку за хорошую оценку. Родители хотят как лучше, а получается как всегда. Психологи Марк Леппер и Дэвид Грин в 1978 году в эксперименте разделили детей на 3 группы и раздали фломастеры. Первая группа рисовала за вознаграждение. Вторая получила награду неожиданно после окончания занятия. Третья рисовала без вознаграждения. Через 2 недели детям снова раздали фломастеры. Дети из второй и третьей групп начали рисовать с удовольствием. В первой группе к творчеству отнеслись прохладно. Из игры рисование превратилось в работу и бесплатно дети уже ничего делать не хотели. Вот так просто уничтожается интерес ребенка.

Один из первых миллиардеров — Джон Рокфеллер в воспитании детей использовал денежные поощрения. Только его дочерям Бесси и Эдит это не помогло в жизни. Так Бесси взрослую часть жизни провела в доме для душевнобольных, думая, что семья разорена. Вторая дочь – Эдит в 21 год попала в госпиталь с нервным расстройством, а потом вела расточительный образ жизни и постоянно была в долгах. Джон Рокфеллер был жестким наставником: он заставлял детей вести записи о своих тратах и легко мог отправить заболевшего ребенка на тяжелые работы. Опыт Рокфеллеров показывает, что успешное управление корпорацией не дает навыков правильного воспитания детей.

Именно поэтому соблюдение информационной диеты, развитие трудолюбия, поддержка и общение на равных с ребенком залог успеха в будущем. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что детей надо постоянно загружать и до 13 лет исключить использование сотовых телефонов. Основатель корпорации Apple Стив Джобс ограждал детей от использования планшетов и каждый вечер собирал семью за столом для обсуждения книг и истории. Американский инвестор Уоррен Баффетт благодарен родителям за то, что те поддерживали каждое начинание. В Англии популярна пословица «не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас», поэтому воспитание ребенка начните с себя.