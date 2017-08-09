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Политолог: сейчас в Венесуэле повторяются события в Беларуси 1996 года

10.08.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Руководство Венесуэлы не признает новые американские санкции, объявленные накануне, 9 августа, Министерством финансов США. В перечень добавлены несколько организаций, а также частные лица, в частности, шестеро членов Конституционной ассамблеи Венесуэлы, среди которых старший брат покойного президента Уго Чавеса Адан Чавес.

Венесуэльский конституционный кризис во многом похож на тот, который был в Беларуси в 1996 году, считает политический эксперт Петр Петровский. В результате парламентских выборов в минувшем году большинство кресел в парламенте Венесуэлы заняли оппозиционные депутаты, которые непримиримо радикально относятся к действующему президенту Николасу Мадуро.

Политолог: сейчас в Венесуэле повторяются события в Беларуси 1996 года
© REUTERS Ueslei Marcelino
Венесуэла решила не признавать новые санкции США

Политический эксперт напомнил, что такие политические перемены произошли в связи с кризисом на нефтегазовом рынке, из-за которого бюджет Венесуэлы недополучила солидный объем средств.

"После спада цен бюджет Венесуэлы недополучил солидные суммы денег, в стране произошел дисбаланс в финансовой системе, социальном секторе, и этим воспользовалась радикальная оппозиция, которая активно поддерживалась как предыдущей, так и нынешней администрацией США", — рассказывает Петровский.

По мнению эксперта, вместо того, чтобы конструктивно формировать антикризисную повестку дня вместе с президентом Венесуэлы, радикальная оппозиция направила свою стратегию на полную смену власти, в том числе и силовым путем.

В этой ситуации из-за нефункциональности разделения ветвей власти лидер Венесуэлы волевым решением созвал конституционное собрание, которое должно провести в жизнь конституционную реформу и обеспечить управляемость государством, отмечает собеседник.

Политолог: сейчас в Венесуэле повторяются события в Беларуси 1996 года
© REUTERS
США ввели санкции против президента Мадуро

"И здесь мы видим такую же реакцию Запада, как и на референдум 1996 года в Беларуси. Запад уже объявил Мадуро "последним диктатором" Латинской Америки и ввел как персональные санкции против него и его окружения, так и санкции в отношении многочисленных предприятий.

В то же время политический эксперт отмечает достаточно четкую решимость президента страны Николаса Мадуро воплотить в жизнь свой антикризисный план.

"На мой взгляд, в ближайшие несколько месяцев мы увидим спад протестных настроений оппозиции и увидим антикризисный план Мадуро, который позволит государству постепенно выходить из тяжелого кризиса", — говорит Петровский.

Комментарий политического эксперта Петра Петровского слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Расширение санкций США в отношении Венесуэлы напоминает реакцию Запада на референдум 1996 года в Беларуси, заявил на радио Sputnik Беларусь политический эксперт Петр...

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