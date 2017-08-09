Очевидец выложил кадры спасения двух женщин из даблдекера в Лондоне

Автобус въехал в витрину магазина улице Лавендер Хилл. По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем, что и привело к трагическому столкновению.

К месту происшествия были направлены пять бригад скорой помощи. Они добрались к автобусу за шесть минут.

Спасатели вытащили с десяток пассажиров, однако две женщины в передней части салона остались зажатыми. Очевидец заснял момент, как спасатели пробуют высвободить пассажирок. В итоге спасатели прибегли к помощи режущих механизмов, чтобы достать женщин. Пострадавших пассажиров в тяжелом состоянии нет.

"Я заметил, что автобус "дрейфует". Затем услышал удар и увидел, как крыша магазина проходит в автобус до четвертого или пятого ряда. Как только автобус остановился, раздался крик", — рассказал один из пассажиров, Эндрю Мэтьюз.

Лондонский даблдекер — традиционный и хорошо узнаваемый вид транспорта в столице Британии. Автобусы такого типа начали курсировать по Лондону в 50-х годах прошлого века.