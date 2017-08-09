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Очевидец выложил кадры спасения двух женщин из даблдекера в Лондоне

10.08.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Автобус въехал в витрину магазина улице Лавендер Хилл. По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем, что и привело к трагическому столкновению.

К месту происшествия были направлены пять бригад скорой помощи. Они добрались к автобусу за шесть минут.

Очевидец выложил кадры спасения двух женщин из даблдекера в Лондоне
© Pixabay
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Спасатели вытащили с десяток пассажиров, однако две женщины в передней части салона остались зажатыми. Очевидец заснял момент, как спасатели пробуют высвободить пассажирок. В итоге спасатели прибегли к помощи режущих механизмов, чтобы достать женщин. Пострадавших пассажиров в тяжелом состоянии нет.

"Я заметил, что автобус "дрейфует". Затем услышал удар и увидел, как крыша магазина проходит в автобус до четвертого или пятого ряда. Как только автобус остановился, раздался крик", — рассказал один из пассажиров, Эндрю Мэтьюз.

Лондонский даблдекер — традиционный и хорошо узнаваемый вид транспорта в столице Британии. Автобусы такого типа начали курсировать по Лондону в 50-х годах прошлого века.

 
 
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На юго-западе Лондона символ города – двухэтажный автобус или даблдекер - врезался в витрину магазина. Смотрите на видео, как две женщины оказались зажатыми в...

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