Рев прямотоков и ночные гонщики: ГАИ и байкеры о поведении на дорогах

С наступлением весенне-летнего сезона в администрации районов и ГАИ поступают многочисленные жалобы жителей на ночные гонки байкеров по улицам и проспектам наших городов. О том, как страдают от шумных ночных "покатушек" жители домов на проспекте Дзержинского, рассказала шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова.

В Госавтоинспекции об этой проблеме знают, признался начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. Проблема связана с незаконным переооборудованием двухколесных транспортных средств, которое в итоге и позволяет мотоциклистам шуметь на улицах.



© Sputnik / Виктор Толочко Городская среда: как байкеры мешают горожанам спать по ночам

Шумных байкеров в настоящее время привлекают не собственно за шум, а за переоборудование транспортного средства. Причем на месте определить, имела ли место перенастройка выпускной системы, возможно не всегда.

"Если видно, что выхлопная система переоборудована и водитель согласен с этим, то в отношении него составляется административный протокол за переоборудование выхлопной системы. Если визуально это не видно и водитель не согласен, говорит, что это заводская, составляется протокол осмотра транспортного средства. Мотоцикл приобщается как вещественное доказательство и помещается на стоянку ГАИ. И потом в присутствии водителя и специалиста устанавливается, было или нет переоборудование", — рассказал госавтоинспектор УГАИ ГУВД Мингорисполкома Юрий Скакун.

Цена вопроса — от 11,5 рублей, если водитель признается на месте, и до 46, если его убедит специалист и инспектор. Если байкера остановят повторно в течение года и вменят это же нарушение, то штраф может составить до 115 рублей. Помимо штрафа обладателю переоборудованного байка выписывают предписание вернуть привести транспортное средство в соответствие с заводскими характеристиками.

"За невыполнение в установленные сроки предписания, штраф еще 20 базовых величин. Это вообще серьезная сумма", — подчеркнул Скакун.

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что помимо наказания для решения этой проблемы важны и нужны и другие шаги.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ рассказала подробности эффектного задержания байкера в Минске

"Шуметь вечером, конечно, не хорошо. Молодые байкеры, когда подрастают и становятся отцами, это сами понимают. Считаю, что необходимо больше общаться ГАИ с байкерами по этому поводу. И не столько карательными методами. Нужно дружеское общение. В Минске существует множество байкерских парковок. Может быть, имело бы смысл провести там силами ГАИ дружеские беседы", — предложил заместитель директора клуба Minsk Chapter Belarus Harley Owners Group Павел Баранов.

Действующий чемпион Беларуси по шоссейно-кольцевым мотогонкам, обладатель Кубка Содружества, преподаватель-консультант Александр Коваль признался, что решить проблему можно было бы, принудив всех без исключения мотоциклистов пользоваться устройствами, которые гасят лишние децибелы.

"В Европе уже давно все придумано. Есть такое уcтройство — db-killer, которое гасит тюнинговый выхлоп. То есть не надо запрещать человеку иметь стоковую систему, а вот заставить его одеть db-killer, с этим я согласен. Если человек адекватный, он это сделает сам", — сказал Коваль.

Коваль также говорил также о необходимости создания качественных треков для байкеров-спортсменов, чтобы было где выбросить адреналин.

Руководитель сообщества помощи мотоциклистам МотоHelp Дмитрий Бельский согласился с необходимостью треков, но добавил, что не менее важно все-таки повышать культуру мотоциклистов и решить проблему подготовки. Потому что, по его словам, в настоящее время в ряде школ учат "сдавать экзамены, а не дорожным стратегиям".

"Треки нужны, чтобы люди умели ездить. Но говорить, что если треки появятся, и все будут там, то я вам сразу скажу, что это не так. Есть люди, которые просто ездят на мотоцикле. Есть те, кому важно привлечь внимание тех же девушек. И вот этот цирк, который мы видим на дорогах, это как раз для привлечения внимания", — заметил Бельский.

Переубедить этих "циркачей", по мнению участников круглого стола, можно прежде всего повышая их культуру.