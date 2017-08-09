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Нацбанк разместил валютные облигации на 25 миллионов долларов

10.08.2017 15:45 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк разместил валютные облигации на 25 миллионов долларов

фото: Vitebsk.info

10 августа был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка.

Облигации номинированы в иностранной валюте, срок обращения 365 дней. К аукциону были допущены заявки, содержащие 17 предложений от  9 участников со ставками от 3,9000% до 4,9748% годовых на общую сумму 51,44 млн долларов, сообщили в пресс-службе регулятора. 

Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 25 млн долларов, средневзвешенная ставка составила 4,0864% годовых, удовлетворено 15 предложений от 8 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион  по  размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 24 августа 2017 г., определен в объеме 25 млн долларов.

 
 
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10 августа был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка.

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