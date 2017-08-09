Гродненскому эксгибиционисту может грозить лишение свободы до трех лет

Хулиганские действия 30-летнего жителя Гродно в здании городского железнодорожного вокзала представитель УВД назвал "довольно наглым преступлением" .

"Мужчина был так сильно пьян, что забыл о каких-либо моральных и этических устоях. Выражая явное неуважение к обществу, злоумышленник демонстрировал посетителям вокзала свои половые органы", — сообщил Базыленко.

Правоохранители, заметившие действия мужчины, задержали подозреваемого . В отношении эксгибициониста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь "хулиганство", сообщил представитель УВД.

Противоправные действия, предусмотренные данной статьей УК, наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

"Мы неоднократно говорили о том, что большинство преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения. У граждан отсутствует культура распития спиртного, а многие просто-напросто не знают своей меры", — резюмировал Базыленко.

Комментарий официального представителя УВД Гродненского облисполкома Максима Базыленко слушайте на радио Sputnik Беларусь.