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Путин внес в Госдуму протокол о создании единой системы ПВО РФ и Беларуси
10.08.2017 16:33 — Разное | Ежедневник
фото: Vse.media
Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.
Президент РФ внес в четверг на ратификацию протокол об изменениях и дополнениях в соглашение между Россией и Беларуссью о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщает
"Реализация протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сопроводительных материалах.
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Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой...
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