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Путин внес в Госдуму протокол о создании единой системы ПВО РФ и Беларуси

10.08.2017 16:33 — Разное | Ежедневник  
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Путин внес в Госдуму протокол о создании единой системы ПВО РФ и Беларуси

фото: Vse.media

Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по ПВО при совместном выполнении задач боевого дежурства.

Президент РФ внес в четверг на ратификацию протокол об изменениях и дополнениях в соглашение между Россией и Беларуссью о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщает ТАСС.

"Реализация протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сопроводительных материалах.

 
 
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Документ уточняет понятийный аппарат соглашения, а также вносит изменения, касающиеся организационно-штатной структуры ВС РФ и порядка применения оружия и боевой...

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