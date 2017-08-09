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Белстат зафиксировал дефляцию в июле
10.08.2017 16:30 — Разное | Ежедневник
фото: Lratvakan.com
Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 99,9%, с декабрем 2016 г. – 103,3%.
Об этом проинформировал Белстат.
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 99,9%, с декабрем 2016 г. – 103,3%.
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