Белстат зафиксировал дефляцию в июле

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Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 99,9%, с декабрем 2016 г. – 103,3%.

Об этом проинформировал Белстат.



Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 100,4%, с декабрем 2016 г. – 102%.