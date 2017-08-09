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Белстат зафиксировал дефляцию в июле

10.08.2017 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Белстат зафиксировал дефляцию в июле

фото: Lratvakan.com

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 99,9%, с декабрем 2016 г. – 103,3%.

Об этом проинформировал Белстат.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 100,4%, с декабрем 2016 г. – 102%.

 
 
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 99,9%, с декабрем 2016 г. – 103,3%.

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