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Взрыв на пункте вторсырья в Чите попал в объектив видеорегистратора

10.08.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в четверг утром на территории промышленной базы в Железнодорожном районе Читы — взорвался боеприпас, являющейся частью ЗРК С-200 "Ангара". В результате погибли два человека.

Взрыв на пункте вторсырья в Чите попал в объектив видеорегистратора
CC BY 2.0 / hope_n_forever / backgammon1
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По версии следственного комитета, рабочие пытались распилить боеприпас, это и стало причиной взрыва.

Позже недалеко от места происшествия был обнаружен еще один снаряд. По информации правоохранительных органов, он не опасен.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют документацию организации, которая владеет пунктом приема вторсырья.

 
 
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Боеприпас сдетонировал на пункте приема вторсырья в Чите. Очевидец, заснявший этот взрыв на регистратор, выложил видео в интернет.

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