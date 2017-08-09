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Внезапно: что увидел Лукашенко на проблемной ферме в Брестской области

10.08.2017 16:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации пресс-службы президента, сначала Александр Лукашенко остановился на поле ОАО "Коссово", где пообщался с комбайнерами, а после отправился на ферму "Сторожовщина", финансовое оздоровление которой продолжается уже второй год.

В ходе нежданного визита президент пообщался с руководителями предприятия и дал несколько поручений членам правительства. Кроме того, глава государства поставил задачу завершить реконструкцию молочно-товарных комплексов по всей Беларуси до конца 2018 года.

Внезапно: что увидел Лукашенко на проблемной ферме в Брестской области
© Фото: пресс-служба президента
Не ждали: Лукашенко внезапно нагрянул в проблемный колхоз

"200 тысяч мы деньги найдем, вице-премьер внесет предложения, найдем. У него нет, я ему найду. Но здесь должна быть идеальная ферма к ноябрю месяцу, с идеальным содержанием скота и идеальными людьми. Если не будет технологии в кормлении скота, не надо ничего строить", — заявил Лукашенко.

Также в ходе рабочей поездки по Брестской области глава государства посетил показательное предприятие "Квасевичи" в Ивацевичском районе, где ознакомился с ходом уборочной кампании.

В ходе доклада главу государства интересовало, какие меры предпринимаются в разных регионах страны для снижения потерь урожая при нынешних погодных условиях. В частности, без новых поручений не обошелся и Витебский регион.

"Давайте договоримся по Витебской области так. Я уже Михаил Ивановичу говорил. Нам надо прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, нужно перебрасывать туда технику", — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, очевидно, возникнет проблема с сушилками. Поэтому зерно нужно забирать с поля, везти на элеватор и перерабатывать.

"Не обижая крестьян, где мы забираем зерно, но хлеб с полей нужно убрать. Просто отрядами. Вот он приезжает — 10 комбайнов, 20 машин для отвозки зерна. Ведем уборку, на элеватор сразу, хлеб положим в амбар. Там разберемся. У нас альтернатива. Какой выбор? Или оно на поле сгниет, мы не уберем, или ты возьмешь его на комплексы, притом заплатишь же еще. Конечно, не по бешеной цене, но цена известна, минус затраты", — резюмировал Лукашенко.

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Во время рабочей поездки по Брестской области президент Беларуси Александр Лукашенко изменил ранее запланированный маршрут и направился на проблемное...

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