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Российский участок трассы М-1 реконструируют и сделают платным
10.08.2017 17:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Российская федеральная автодорога М-1 "Беларусь", как и трасса М-1 на белорусской территории, является частью панъевропеского коридора, соединяющего Нижний Новгород, Москву, Минск, Варшаву, Берлин, Париж и Лондон.
В 2018 году российскую часть автодороги на участке между Москвой и границей с Беларусью ждет глобальная реконструкция, которая будет длиться три года. Вдоль трассы будут построены развязки, надземные пешеходные переходы и барьерные ограждения от животных.
После завершения реконструкции, в 2021 году, ряд участков трассы М-1 станет платным. Для удобства оплаты проезда планируется разработать мобильное приложение.
Подробности планируемой реконструкции трассы М-1 на территории России и этапы строительства платного участка – в материале наших коллег на
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О грядущих изменениях на российском участке автодороги М-1 между Москвой и границей с Беларусью – в инфографике Sputnik.
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