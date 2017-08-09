Российский участок трассы М-1 реконструируют и сделают платным

Российская федеральная автодорога М-1 "Беларусь", как и трасса М-1 на белорусской территории, является частью панъевропеского коридора, соединяющего Нижний Новгород, Москву, Минск, Варшаву, Берлин, Париж и Лондон.

В 2018 году российскую часть автодороги на участке между Москвой и границей с Беларусью ждет глобальная реконструкция, которая будет длиться три года. Вдоль трассы будут построены развязки, надземные пешеходные переходы и барьерные ограждения от животных.

После завершения реконструкции, в 2021 году, ряд участков трассы М-1 станет платным. Для удобства оплаты проезда планируется разработать мобильное приложение.

Подробности планируемой реконструкции трассы М-1 на территории России и этапы строительства платного участка – в материале наших коллег на РИА Новости.