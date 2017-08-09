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Галкин – Малахову: ждем тебя на "Первом" года через три
10.08.2017 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. На страничке комика и телеведущего Максима Галкина в Instagram появилось видео, посвященное уходу с "Первого канала" Андрея Малахова.
В кадре Галкин стоит в шортах с садовой лопаткой и перчатках, в достаточно саркастической форме он рассуждает о поступке своего коллеги.
"Я уважаю Малахова, но он "задолбал" со своим переходом. Ты уже решил уходить — уходи. Декрет — не декрет. Заплатили больше "бабла", иди себе", — сказал Галкин.
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