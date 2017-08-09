МИНСК, 10 авг — Sputnik. На страничке комика и телеведущего Максима Галкина в Instagram появилось видео, посвященное уходу с "Первого канала" Андрея Малахова.

В кадре Галкин стоит в шортах с садовой лопаткой и перчатках, в достаточно саркастической форме он рассуждает о поступке своего коллеги.

"Я уважаю Малахова, но он "задолбал" со своим переходом. Ты уже решил уходить — уходи. Декрет — не декрет. Заплатили больше "бабла", иди себе", — сказал Галкин.