В России стремительно растет спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам

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По сравнению с прошлым годом количество запросов на них выросло на порядок.

По данным компании HeadHunter, с 1 января по 31 июля 2017 года работодатели разместили 201 вакансию для специалистов по блокчейну — это более чем в 10 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. В основном такую работу предлагают в Москве (115) и Санкт-Петербурге (49). В 18 раз выросло количество вакансий для соискателей, которые специализируются на криптовалюте, почти в шесть раз — на майнинге. Большинство таких вакансий размещают IT-компании и банки, пишет РБК . ​

Всего, по данным SuperJob, количество компаний, которые ищут специалистов по блокчейн, выросло в 10 раз: в месяц работодатели делают около 10 тыс. запросов по поиску таких соискателей.



Количество объявлений о позициях для специалистов в блокчейн по всему миру утроилось, писала в июне Financial Times со ссылкой на данные LikkedIn. При этом спрос на таких соискателей значительно превышает предложение. Лучшие работники в таких областях могут рассчитывать на зарплату выше 250 тыс.долларов в год. Большинство специалистов, которые указывают блокчейн в качестве одного из своего навыков, живут в США, по данным LinkedIn. Много таких соискателей также в Великобритании, Франции, Индии, Германии и Нидерландах.





