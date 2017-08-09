ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призвал аграриев ускориться с жатвой и завершить строительство молочно-товарных ферм

10.08.2017 17:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко призвал аграриев ускориться с жатвой и завершить строительство молочно-товарных ферм

фото: president.gov.by

Беларусь рассчитывает собрать в этом году около 10 млн т зерновых. Об этом заявил президент 10 августа во время рабочей поездки в Брестскую область.

Как доложил глава Минсельхозпрода Леонид Заяц, к 20 августа завершить уборку должны все области за исключением Витебской. 

Президенту было доложено, что госзаказ по зерну будет выполнен в полном объеме.

Лукашенко отметил активную работу по уборке, но призвал к ее ускорению на 10-15%.

Президент поручил также завершить строительство молочно-товарных ферм в стране за 2017-2018 годы. ‪"У нас их немного осталось. Надо примерно 80 млн долларов, но это по подсчетам. А начнем строить, так и в 50 млн долларов уложимся, - сказал Александр Лукашенко. - Эти фермы мы должны построить в этом и будущем году".

Как проинформировали президента, всего в стране действуют более 4,1 тыс. молочно-товарных ферм, из них 1 181 реконструирована и модернизирована. В высокой степени готовности более 120 ферм. Предполагается, что государство поможет хозяйствам завершить их строительство.

После ознакомления с молочно-товарной фермой "Квасевичи" президент решил изменить запланированный маршрут и посетить проблемное сельхозпредприятие района - ОАО "Коссово". Затем Лукашенко направился на молочно-товарную ферму "Сторожовщина", которая уже два года находится на финансовом оздоровлении. Глава государства поручил Правительству изыскать 200 тыс. рублей для приведения фермы в идеальное состояние. Сделать это необходимо до ноября текущего года, подчеркнул он. Кроме того, была поставлена задача увеличить практически в два раза количество дойного скота - до 1 тыс. голов. 

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рассчитывает собрать в этом году около 10 млн т зерновых. Об этом заявил президент 10 августа во время рабочей поездки в Брестскую область.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Взрыв на пункте вторсырья в Чите попал в объектив видеорегистратора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика