Лукашенко призвал аграриев ускориться с жатвой и завершить строительство молочно-товарных ферм

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Беларусь рассчитывает собрать в этом году около 10 млн т зерновых. Об этом заявил президент 10 августа во время рабочей поездки в Брестскую область.

Как доложил глава Минсельхозпрода Леонид Заяц, к 20 августа завершить уборку должны все области за исключением Витебской.

Президенту было доложено, что госзаказ по зерну будет выполнен в полном объеме.

Лукашенко отметил активную работу по уборке, но призвал к ее ускорению на 10-15%.

Президент поручил также завершить строительство молочно-товарных ферм в стране за 2017-2018 годы. ‪"У нас их немного осталось. Надо примерно 80 млн долларов, но это по подсчетам. А начнем строить, так и в 50 млн долларов уложимся, - сказал Александр Лукашенко. - Эти фермы мы должны построить в этом и будущем году".

Как проинформировали президента, всего в стране действуют более 4,1 тыс. молочно-товарных ферм, из них 1 181 реконструирована и модернизирована. В высокой степени готовности более 120 ферм. Предполагается, что государство поможет хозяйствам завершить их строительство.

После ознакомления с молочно-товарной фермой "Квасевичи" президент решил изменить запланированный маршрут и посетить проблемное сельхозпредприятие района - ОАО "Коссово". Затем Лукашенко направился на молочно-товарную ферму "Сторожовщина", которая уже два года находится на финансовом оздоровлении. Глава государства поручил Правительству изыскать 200 тыс. рублей для приведения фермы в идеальное состояние. Сделать это необходимо до ноября текущего года, подчеркнул он. Кроме того, была поставлена задача увеличить практически в два раза количество дойного скота - до 1 тыс. голов.