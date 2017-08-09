Четыре вопроса, которые помогут понять, стоит ли принимать чей-то совет

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Оценить полезность чьего-то совета желательно до того, как вы им воспользуетесь и разочаруетесь.

Стивен Кинг, Маргарет Митчелл и Джоан Роулинг не раз оступались на своём пути к славе. Они получали отказы от многих издательств. Представьте, если бы они последовали советам издателей не публиковать свои произведения. Мир лишился бы потрясающих шедевров литературы.

Элизаберт Гилберт, автор популярной книги «Есть, молиться, любить», тоже годами получала стопки писем с отказами. Чтобы понять, стоит ли доверить судьбу своего произведения какому-то человеку, она задавала себе четыре вопроса:

Доверяю ли я вкусу и мнению этого человека?

Понимает ли он, для чего я это делаю?

Действительно ли этот человек хочет, чтобы я добилась успеха?

Способен ли он донести до меня правду, не задев мои чувства?

Если она не могла положительно ответить на все вопросы, то не давала этому человеку читать свою книгу и высказывать своё мнение о ней. По мнению Гилберт, самым важным является последний вопрос. Потому что грубость может только навредить желанию творить.

Писательница признаётся, что этот способ работает и в личной жизни. Чтобы открыться кому-то, нужно убедиться, что ему можно доверять.

"Лайфхакер"