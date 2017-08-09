Что вы купили? Минчане фотографируются в Zara и шутят про зарплату

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Минчане уже сфотографировались в примерочных Zara и открывшихся по-соседству Bershka, Pull and Bear и Stradivarius. Кто-то был заранее недоволен ценами, а кто-то – своей зарплатой.

Адаптация бренда под Беларусь должна быть такой: не ZARA, а ZARAplata — herman (@daskapita1) 10 августа 2017 г.

У нас завтра первую ZARA откроют.

Джинсы стоимостью 1/5 средней зарплаты белорусов, до свидания)) — Out to Lunch (@dbrkvch) 9 августа 2017 г.

не могу выбрать костюм: Zara или как у Русого? — andrey_x (@andrey_x) 10 августа 2017 г.

Кто-то скептически отнесся к значимости события, которое обсуждает байнет.

ГОСПОДИ БОЖЕ, ZARA В МИНСКЕ, ПРЕКРАСНО-ПРЕКРАСНО, ВСЕ БУДЕМ ОДЕВАТЬСЯ МОДНО!!!



*зевает* — Dmitry Goshko (@DmitryGoshko) 10 августа 2017 г.

Надоели с ZARA,везде эта реклааамаа — Янчик✌ (@yanamolchan) 10 августа 2017 г.

​А кто-то просто пришел в магазин и не стал отрицать в себе желание примерять вещи и тратить деньги. Витрины новых магазинов стали самой популярной фотозоной дня.