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Что вы купили? Минчане фотографируются в Zara и шутят про зарплату

10.08.2017 18:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Минчане уже сфотографировались в примерочных Zara и открывшихся по-соседству Bershka, Pull and Bear и Stradivarius. Кто-то был заранее недоволен ценами, а кто-то – своей зарплатой.

Кто-то скептически отнесся к значимости события, которое обсуждает байнет.

​А кто-то просто пришел в магазин и не стал отрицать в себе желание примерять вещи и тратить деньги. Витрины новых магазинов стали самой популярной фотозоной дня.

Ура

 
Теги: Минск
 
 
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Соцсети обсуждают открытие новых магазинов в Минске.

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