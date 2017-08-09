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Что вы купили? Минчане фотографируются в Zara и шутят про зарплату
10.08.2017 18:10 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Минчане уже сфотографировались в примерочных Zara и открывшихся по-соседству Bershka, Pull and Bear и Stradivarius. Кто-то был заранее недоволен ценами, а кто-то – своей зарплатой.
Кто-то скептически отнесся к значимости события, которое обсуждает байнет.
А кто-то просто пришел в магазин и не стал отрицать в себе желание примерять вещи и тратить деньги. Витрины новых магазинов стали самой популярной фотозоной дня.
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