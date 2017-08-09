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Кит застрял в реке под Хабаровском: животное может скоро умереть

10.08.2017 18:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Кит, застрявший в устье реки в Хабаровском крае, может погибнуть в ближайшие дни, если животному не поможет прилив, заявил руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Гренландский 13-метровый кит оказался в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, в результате ночного прилива. По предварительной информации, стая касаток загнала животное в устье реки. Огромный кит не может ни развернутся, ни выйти в озеро. В настоящее время идет операция по спасению животного. Известно, что млекопитающее травмировано — рана в районе хвоста, полученная в результате ударов по дну.

"С моей точки зрения, кит сможет жить на суше день-два. Надо понимать, что киты на суше начинают сами себя травмировать собственным весом, им физически тяжело находиться вне воды. Остается только ждать прилива. Сдвинуть на суше многотонное животное, не повредив и не покалечив, невозможно. Ручки, за которую можно было бы безболезненно зацепить трос, у кита нет", — приводит слова Кревера РИА Новости.

По его словам, единственное, чем может помочь человек, это обливать кита водой и накрывать мокрыми тряпками, чтобы его кожа не перегрелась и не высохла.

Вместе с тем, МЧС России направляет вертолет со спасателями для оказания помощи млекопитающему. Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план. "Он и сам пытается выбраться на воду, но пока у него это не получается", — рассказали в региональном управлении МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время отлива сотрудники национального парка увлажняют кита, поливая водой из противопожарных помп.

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