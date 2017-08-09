Россиянина в Минске приговорили к 14 годам лишения свободы





Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств.

Россиянин признан виновным по ч.3 ст.328-1 и ч.4 ст.328 УК. Речь идет о незаконном перемещении через госграницу Беларуси наркотических средств, а также о незаконных с целью сбыта приобретении, перевозке и хранении опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. Гражданина РФ по подозрению в сбыте наркотиков задержали сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД. Его взяли с поличным 18 января на проспекте Пушкина в Минске. При нем обнаружено и изъято около 468 г гашиша.