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Россиянина в Минске приговорили к 14 годам лишения свободы
10.08.2017 18:29 — Разное | Ежедневник
Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств.
Россиянин признан виновным по ч.3 ст.328-1 и ч.4 ст.328 УК. Речь идет о незаконном перемещении через госграницу Беларуси наркотических средств, а также о незаконных с целью сбыта приобретении, перевозке и хранении опасных наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой, сообщает
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. Гражданина РФ по подозрению в сбыте наркотиков задержали сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД. Его взяли с поличным 18 января на проспекте Пушкина в Минске. При нем обнаружено и изъято около 468 г гашиша.
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Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств.
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