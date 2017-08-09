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Кто еще назвал бредом слова Саакашвили о захвате Беларуси Россией
10.08.2017 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Михаил Саакашвили в очередной раз проявил свой неординарный ум и выдвинул очередную гипотезу о том, что Российская Федерация проводит агрессивную политику, следующей жертвой которой может стать Беларусь, заявил экономист и политолог Дмитрий Болкунец на радио Sputnik, подчеркнув, что это "полная чушь".
© AFP/ SHAKH AIVAZOV
"Действительно, перед учениями, которые будут проходить в сентябре, все больше слышны разговоры, особенно на Западе, о том, что Российская Федерация планирует оккупировать республику. При этом я напомню, что эти учения проходят как правило раз в два года, и никаких подобных планов у России нет, об этом не раз заявляли и сотрудники Министерства обороны России, и это подтверждали коллеги из Белорусского Минобороны", — говорит Болкунец.
В то же время, по словам политолога, странным является тот факт, что никто, в том числе и Михаил Саакашвили, не задается вопросом, почему страны НАТО ввели войска на территорию Польши и стран Балтии, и это не вызывает ни у кого такого возмущения, как учения стран ОДКБ.
"Очевидно, что
© Sputnik Стрингер
Как ранее сообщал Sputnik, экс-президент Грузии и в недавнем прошлом губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на днях заявил о том, что угроза захвата и аннексии Беларуси Россией продолжает возрастать. По его мнению, стратегические учения "Запад-2017" могут быть ширмой для размещения на территории республики российской инфраструктуры.
Комментируя слова Саакашвили, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал это высказывание "бредом" и "очередной возможностью для пиара человека без гражданства, который сегодня ищет себе пристанище".
Комментарий экономиста и политолога Дмитрия Болкунца слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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