Кто еще назвал бредом слова Саакашвили о захвате Беларуси Россией

Михаил Саакашвили в очередной раз проявил свой неординарный ум и выдвинул очередную гипотезу о том, что Российская Федерация проводит агрессивную политику, следующей жертвой которой может стать Беларусь, заявил экономист и политолог Дмитрий Болкунец на радио Sputnik, подчеркнув, что это "полная чушь".



© AFP/ SHAKH AIVAZOV Госдума РФ назвала бредом слова Саакашвили о планах захвата Беларуси

"Действительно, перед учениями, которые будут проходить в сентябре, все больше слышны разговоры, особенно на Западе, о том, что Российская Федерация планирует оккупировать республику. При этом я напомню, что эти учения проходят как правило раз в два года, и никаких подобных планов у России нет, об этом не раз заявляли и сотрудники Министерства обороны России, и это подтверждали коллеги из Белорусского Минобороны", — говорит Болкунец.

В то же время, по словам политолога, странным является тот факт, что никто, в том числе и Михаил Саакашвили, не задается вопросом, почему страны НАТО ввели войска на территорию Польши и стран Балтии, и это не вызывает ни у кого такого возмущения, как учения стран ОДКБ.

"Очевидно, что Михаил Саакашвили решил таким образом привлечь к себе внимание, у него сейчас очень много информационных поводов, в том числе, и лишение его гражданства . На самом деле, все эти вещи направлены на воздействие на граждан стран Балтии, Беларуси и западных стран. И на политический класс в Вашингтоне, который должен, по мнению некоторых людей, которые такие вещи вбрасывают, каким-то образом испугаться и дальше воздействовать на российское или белорусское руководство", — считает эксперт.



© Sputnik Стрингер Европейское турне Саакашвили: с варшавской акции на митинг в Вильнюс

Как ранее сообщал Sputnik, экс-президент Грузии и в недавнем прошлом губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на днях заявил о том, что угроза захвата и аннексии Беларуси Россией продолжает возрастать. По его мнению, стратегические учения "Запад-2017" могут быть ширмой для размещения на территории республики российской инфраструктуры.

Комментируя слова Саакашвили, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал это высказывание "бредом" и "очередной возможностью для пиара человека без гражданства, который сегодня ищет себе пристанище".

Комментарий экономиста и политолога Дмитрия Болкунца слушайте на радио Sputnik Беларусь.