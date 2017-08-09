ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто еще назвал бредом слова Саакашвили о захвате Беларуси Россией

10.08.2017 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Михаил Саакашвили в очередной раз проявил свой неординарный ум и выдвинул очередную гипотезу о том, что Российская Федерация проводит агрессивную политику, следующей жертвой которой может стать Беларусь, заявил экономист и политолог Дмитрий Болкунец на радио Sputnik, подчеркнув, что это "полная чушь".

Кто еще назвал бредом слова Саакашвили о захвате Беларуси Россией
© AFP/ SHAKH AIVAZOV
Госдума РФ назвала бредом слова Саакашвили о планах захвата Беларуси

"Действительно, перед учениями, которые будут проходить в сентябре, все больше слышны разговоры, особенно на Западе, о том, что Российская Федерация планирует оккупировать республику. При этом я напомню, что эти учения проходят как правило раз в два года, и никаких подобных планов у России нет, об этом не раз заявляли и сотрудники Министерства обороны России, и это подтверждали коллеги из Белорусского Минобороны", — говорит Болкунец. 

В то же время, по словам политолога, странным является тот факт, что никто, в том числе и Михаил Саакашвили, не задается вопросом, почему страны НАТО ввели войска на территорию Польши и стран Балтии, и это не вызывает ни у кого такого возмущения, как учения стран ОДКБ.

"Очевидно, что Михаил Саакашвили решил таким образом привлечь к себе внимание, у него сейчас очень много информационных поводов, в том числе, и лишение его гражданства. На самом деле, все эти вещи направлены на воздействие на граждан стран Балтии, Беларуси и западных стран. И на политический класс в Вашингтоне, который должен, по мнению некоторых людей, которые такие вещи вбрасывают, каким-то образом испугаться и дальше воздействовать на российское или белорусское руководство", — считает эксперт.

Кто еще назвал бредом слова Саакашвили о захвате Беларуси Россией
© Sputnik Стрингер
Европейское турне Саакашвили: с варшавской акции на митинг в Вильнюс

Как ранее сообщал Sputnik, экс-президент Грузии и в недавнем прошлом губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на днях заявил о том, что угроза захвата и аннексии Беларуси Россией продолжает возрастать. По его мнению, стратегические учения "Запад-2017" могут быть ширмой для размещения на территории республики российской инфраструктуры.

Комментируя слова Саакашвили, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал это высказывание "бредом" и "очередной возможностью для пиара человека без гражданства, который сегодня ищет себе пристанище".

Комментарий экономиста и политолога Дмитрия Болкунца слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец солидарен с мнением, прозвучавшим в Госдуме Российской Федерации, где заявление экс-президента Грузии Михаила...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Подъем ранним утром и ужин ранним вечером. Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика