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На белорусских рынках пустует около 30% торговых мест и объектов

10.08.2017 20:12 — Разное | Ежедневник  
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На белорусских рынках пустует около 30% торговых мест и объектов

За семь лет уровень фактического использования торговых мест и торговых объектов на рынках и в торговых центрах Беларуси сократился на 12,5 процентов.

Это следует из сборника Белстата «Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь, 2017», пишет Thinktanks.by.

 Если в 2010 году уровень фактического использования торговых мест и  торговых объектов  на рынках и в торговых центрах Беларуси составлял 84,3 процента, то по итогам 2016 года сократился до 71,8 процента.  Уровень  же фактического использования торговых мест и объектов на рынках и вовсе снизился до 70,3 процентов. 

То есть из 110 939 торговых мест и торговых объектов на рынках и в торговых центрах фактически работало 79 645.

Где лучше заполняемость, а где хуже?

Самый низкий уровень реального использования торговых мест и объектов на рынках по итогам 2016 года был зафиксирован в Брестской области (58,1 процент).

Самый высокий – в Минской области (79,6 процента).

Ниже всего реальный уровень использования торговых центров в это же время оказался в Витебской области (65 процентов).

Выше всего – в Гродненской (89,2 процентов).

На белорусских рынках пустует около 30% торговых мест и объектов

Примечательно, что за 7 лет количество рынков и торговых центров в Беларуси увеличилось на 140 единиц и достигло 919-ти. То есть логично предположить, что дальнейшее строительство таких объектов приведет к их еще более низкой заполняемости.

Но, безусловно, решающую роль в вопросах  развития розничной торговли будет решать экономическая ситуация в стране и правила ведения бизнеса. Ведь в 2015 году фактическая заполняемость рынков и торговых центров оказалась еще меньше, чем в прошлом году.     

 
 
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За семь лет уровень фактического использования торговых мест и торговых объектов на рынках и в торговых центрах Беларуси сократился на 12,5 процентов.

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