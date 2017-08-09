Поддержка агропрома Беларуси из бюджета за 6 лет сократилась на 1 миллиард долларов





Бюджетная поддержка АПК в Беларуси за шесть лет сократилась с 1,8 млрд долларов до 823 млн долларов.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Динамика роста производства и производительности труда в сельском хозяйстве сопровождается динамикой ежегодного сокращения уровня господдержки. Бюджетная поддержка с 1,8 млрд долларов в эквиваленте в 2012 году снизилась до 823 млн долларов в 2017 году", - подчеркнули в пресс-службе.

За последние шесть лет совокупная бюджетная поддержка белорусского АПК составила 8,4 млрд долларов, при этом валютной выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за этот период получено 28,7 млрд долларов.

"Благодаря реализуемой в стране государственной аграрной политике Беларусь сегодня не только самодостаточное в продовольственном отношении государство, но и обладающее значительным экспортным потенциалом. По результатам 2016 года около 60% произведенной молочной и более 30% мясной продукции экспортировано", - отметили в ведомстве. Эффективность экспортных поставок обеспечивается по всем основным позициям. В текущем году рентабельность продаж сыров и сухого обезжиренного молока превышает 30%, говядины - 11%.

От реализации одной тонны масла белорусские производители получают около 1,2 тыс долларов прибыли, одной тонны сыра - 1,771 тыс долларов, сухого обезжиренного и цельного молока - около 850 долларов прибыли.

"Беларусь все активнее участвует в международном разделении труда и занимает значимое место в мировом производстве и торговле продовольствием. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО), Беларусь находится на 8-м месте в мире по экспорту молока, а также входит в 20-ку стран-экспортеров мяса, сахара, масла рапсового и льноволокна", - констатировали в Минсельхозпроде.