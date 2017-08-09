В России осудили на 3,5 года колонии осудили журналиста РБК по обвинению в экстремизме





Тверской суд Москвы 10 августа приговорил журналиста РБК Александра Соколова к трем с половиной годам колонии.

Двое других фигурантов резонансного "дела о референдуме" - активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш - получили по четыре года колонии, а бывшего редактора газеты "Дуэль" Юрия Мухина осудили на четыре года условно, передает Newsru.com с ссылкой на "Медиазону".

"Поздравляю с тем, что идея референдума в России признана экстремизмом, - заявил Соколов после оглашения приговора. - Даже мысль о том, чтобы оценить президента, оценивается как экстремизм". Видеозапись его краткого выступления, оперативно прерванного судьей, опубликовал "Дождь".

Ранее в этот день суд признал всех четверых виновными в экстремизме. "Мухин, Соколов, Парфенов и Барабаш под благовидным предлогом - проведение референдума - организовали организацию, чьи цели были в массовом изготовлении и распространении материалов", - цитирует "Интерфакс" выдержку мотивировочной части приговора, вынесенного судьей Алексеем Криворучко. В вердикте отмечается, что в "экстремистских" материалах высказывались призывы к насильственному изменению власти, также в них есть признаки оправдания терроризма, возбуждения ненависти или вражды.

Гособвинение ранее просило признать всех четверых фигурантов дела виновными и назначить Соколову, Парфенову и Барабашу наказание в виде четырех лет колонии общего режима, а Мухину - 4,5 года. Также обвинение потребовало лишить Барабаша звания подполковника ВВС РФ.

У здания суда в день оглашения приговора усилили меры безопасности. Само здание взяли под охрану несколько десятков сотрудников полиции, окрестности также наводнили патрули стражей порядку. На заседание пришло около 50 соратников обвиняемых, отмечает агентство.

Всем фигурантам вменяют организацию деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Сами обвиняемые не признали вины и попросили суд вынести им оправдательный приговор.

"Дело о референдуме"

Это дело связано с участием Соколова в инициативной группе за проведение референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"). По версии обвинения, ИГПР "ЗОВ" была создана для прикрытия, а на самом деле под видом этой группы функционировала "Армия воли народа" (АВН), запрещенная за экстремизм.

По мнению гособвинения, активисты ЗОВ занимались тем же, чем прежде занималась АВН: распространяли экстремистские материалы через газеты "Своими именами", "Слова и дела" и сайты в интернете, устраивали митинги, вербовали новых участников и собирали пожертвования.

"На значках и нарукавных повязках ИГПР "ЗОВ" есть информация, что правоохранительные органы - это преступники, которые "крышуют" криминал", - пояснила прокурор, говоря об "экстремистских" позициях ЗОВа.

Как сообщалось ранее, следствие считает истинной целью активистов "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смену существующей власти нелегальным путем". Обвинение основывается на анализах переписки, публичных выступлений и агитматериалов ЗОВа, а также на показаниях нескольких свидетелей, часть которых засекречена.

В ИГПР выступали за принятие закона "За ответственную власть", согласно которому народ мог бы оценивать деятельность всех без исключения должностных лиц: за плохую работу чиновников наказывали бы, за хорошую - поощряли. Активисты хотели провести референдум за принятие закона, для этого требовалось создать региональные ячейки ЗОВа, привлечь сторонников и собрать не менее двух миллионов подписей россиян. По мнению же прокурора, целью ЗОВа был вовсе не референдум.

Защита обвиняемых настаивала, что ЗОВ был самостоятельной организацией, его деятельность полностью соответствовала закону, а вывод о связи с АВН основан лишь на совпадении состава и похожей символике. Кроме того, ЗОВ существовал и до запрета АВН.

История началась с того, что некий сотрудник правоохранительных органов обнаружил в 2014 году агитационный ролик ЗОВа, начал общаться с активистами под видом жителя Крыма Сергея Давыденко и узнал о подготовке референдума за принятие закона "О суде народа". Его приняли в организацию и поручили привлекать в нее новых сторонников. После года разработки руководители ЗОВа были задержаны.

Соколова задержали в июне 2015 года. Он своей вины не признает и считает, что его преследуют за профессиональную деятельность в РБК и написание диссертации об исследовании "коррупционных потерь государства при реализации проектов госкорпораций "Роснано", "Ростех", "Олимпстрой" и "Росатом".

В декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента РБК о коллеге, находящемся в СИЗО, пообещал разобраться в ситуации. Однако через год на повторный вопрос глава государства заявил, что "раз ничего не изменилось, значит, не все там так просто".

В поддержку Соколова выступали организация "Репортеры без границ", уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, находившаяся на этом посту до нее Элла Памфилова, президентский Совет по правам человека и правозащитный центр "Мемориал".