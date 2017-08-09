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В форматности премии "Лидер потребительского рынка-2017" произойдут изменения

10.08.2017 23:17 — Разное | Ежедневник  
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В форматности премии "Лидер потребительского рынка-2017" произойдут изменения

Церемония вручения ежегодной республиканской премии «Лидер потребительского рынка» в этом году пройдет в обновленном формате.

Как сообщили "Ежедневнику" в оргомитете премии, новинкой этого года станут специальные дипломы «Лидер бизнеса – 2017» и «Лидер управления – 2017». Ими будут отмечены руководители и собственники компаний.

«Наша основная задача – привлечь внимание потребителей к товарам и услугам белорусских предприятий» – отметил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. «Безусловно, нужно понимать, что за успехами предприятий всегда стоит неустанный труд руководителей и владельцев. Каждодневные усилия этих людей заслуживают награды».

Обновления коснутся и знака премии. Сохранив прежнюю концепцию белорусской вышиванки, он станет более ярким и узнаваемым. Знак представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, с кириллической надписью в середине.

"Использование в знаке белорусской символики является для нас принципиальным, так как позволяет подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта. Мы хотим поддержать белорусский язык и культуру, а также отметить трудолюбие белорусского народа", - пояснили в организаторы премии.

Ежегодная республиканская премия «Лидер потребительского рынка» («Лидер года») учреждена группой компаний «Медиа партнер», работающей в Беларуси более десяти лет при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, профильных министерств и ведомств, масс-медиа и науки. В 2017 году церемония награждения пройдет в 3-й раз.

В 2016 году лауреатами премии стали более тридцати предприятий. 

 
 
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Церемония вручения ежегодной республиканской премии «Лидер потребительского рынка» в этом году пройдет в обновленном формате.

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