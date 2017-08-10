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Хоккейный "Неман" представил имиджевое видео к старту в Лиге чемпионов
10.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Хоккейный "Неман" завоевал право участвовать в Лиге чемпионов благодаря победе над минской "Юностью" в финальной серии плей-офф экстралиги.
В первом круге турнира в группе С белорусская команда на своем льду примет гостей из Австрии "Вену Кэпиталз". Поединок состоится 25 августа.
Кроме австрийской дружины конкуренцию "Неману" составят швейцарский "Цуг" и шведская "Ювяскюля". Матчи в группе С пройдут до 10 октября, две лучшие команды из квартета выйдут в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.
Гродненский клуб во второй раз выступит в ЛЧ.
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Имиджевый ролик хоккейного клуба "Неман" (Гродно), посвященный старту Лиги чемпионов, появился в сети. Смотрите видео, где запечатлены самые яркие моменты прошлого...
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