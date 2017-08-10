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Застрявший в реке кит вернулся в Охотское море

10.08.2017 22:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Гренландский кит, застрявший в устье реки в Хабаровском крае, жив и вернулся в Охотское море, заявил министр природных ресурсов РФ Сергей Донской.

Застрявший в реке кит вернулся в Охотское море
© LiveJournal / Сергей Доля
Кит застрял в реке под Хабаровском: животное может скоро умереть

Млекопитающее весом около 40 тонн и длиной 13 метров было обнаружено утром в четверг в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар. Во время отлива кит оказался на мели и не мог выбраться в открытое море. Кроме того, животное было ранено — его хвост был поврежден о галечное дно реки. Для спасения кита МЧС России направило на место происшествия вертолет со спасателями. Помощь животному также оказывали местные экологи, поливая его водой из пожарных помп.

"Только что позвонил директор нацпарка "Шантарские острова" Владимир Андронов — кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли", — написал Донской на своей странице в сети Facebook.

Глава ведомства выразил благодарность всем, кто принимал участие в спасении кита.

В свою очередь, экологи ранее отметили, если млекопитающее не уйдет в море с приливом, то оно умрет в ближайшие дни.

Гренландский или полярный кит, достигающий веса в 150 тонн, обитает в холодных водах Северного полушария. Он занесен в Красную книгу России. Всего в мире насчитывается около десяти тысяч особей.

 
Теги: Минск
 
 
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Кит, вероятнее всего, попал в "ловушку", спасаясь от касаток. Экологи делали все возможное, чтобы спасти жизнь редкого животного.

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