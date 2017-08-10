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Пекин обвинил США в нарушении своего суверенитета

10.08.2017 22:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Китай выступил с обвинениями в адрес США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права, сообщает Sputnik.

Американский боевой эсминец "Джон С. Маккейн" зашел в акваторию острова Спратли в Южно-Китайском море.

Пекин обвинил США в нарушении своего суверенитета
© REUTERS Damir Sagolj
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"Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам дипломата, действия США ставят под угрозу безопасность личного состава с обеих сторон.

Шуан подчеркнул, что Пекин выражает "серьезное недовольство" случившимся и намерен сделать соответствующее представление.

"Подобные провокации американской стороны вынуждают Китай принимать меры для повышения мер защиты своей территории", — продолжил он.

Китайское внешнеполитическое ведомство призвало Вашингтон уважать суверенитет и интересы безопасности Китая, считаться с совместными усилиями региональных государств по сохранению мира и стабильности в Южно-Китайском море, а также не подрывать в очередной раз взаимное доверие между Пекином и Вашингтоном в отношении региональных дел.

"Провокация со стороны США вынуждает Пекин принять меры по дальнейшему укреплению обороноспособности страны", — добавил Шуан.

В свою очередь в Пентагоне пояснили, что операция была проведена в рамках "стратегии свободы навигации". Таким образом американские ВМС демонстрируют китайцам, что не признают их территориальные претензии на воды вокруг искусственных островов.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

 
Теги: Минск
 
 
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Китай призывает США немедленно прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море.

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