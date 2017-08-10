Минск – чемпион по открытию магазинов">

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За семь лет количество магазинов в белорусской столице удвоилось.

Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в сборнике Белстата «Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь, 2017».

Если в 2010 году в Минске насчитывалось всего 4 015 магазинов, то в 2016 году их стало 8 681. Такими темпами объекты торговли не прирастали ни в одном из регионов Беларуси.

Но, оказывается, в рейтинге количества магазинов среди белорусских областей, Минск отнюдь не является лидером.

Пальму первенства здесь прочно удерживает Брест.

Если в 2010 году здесь насчитывалось 7 049 магазинов, то в 2016 - 8 992 магазина.

Второе место на протяжении семи лет также прочно удерживает Минская область. В 2010 году здесь было 6 867 магазинов, а в 2016 - 8 855.

Но если в 2010 году Минск находился на последней позиции в сравнении со всеми областями по числу магазинов, то по итогам 2016 года переместился на третье место.

Сейчас же на последнем месте Могилевская область.

Всего же за семь лет в Беларуси «выросло» более 13 тысяч новых магазинов и их количество возросло до 53 653.

Между тем по объемам торговых площадей лидерство держит Минск (1 242,9 тыс кв.м), на втором месте Минская область (814,1 тыс кв.м), а у Брестской области лишь третье место (774,8 тыс кв.м).

Топ-7 «магазинных» регионов

1. Брестская область - 8 992 магазина

2. Минская область - 8 855 магазинов

3. Минск - 8 681 магазин

4. Гомельская область - 7 699 магазинов

5. Витебская область - 6 775 магазинов

6. Гродненская область - 6 414 магазинов

7. Могилевская область - 6 237 магазинов