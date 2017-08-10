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Минск – чемпион по открытию магазинов
11.08.2017 00:16 — Разное | Ежедневник
Минск – чемпион по открытию магазинов">
За семь лет количество магазинов в белорусской столице удвоилось.
Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в сборнике Белстата «Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике Беларусь, 2017».
Если в 2010 году в Минске насчитывалось всего 4 015 магазинов, то в 2016 году их стало 8 681. Такими темпами объекты торговли не прирастали ни в одном из регионов Беларуси.
Но, оказывается, в рейтинге количества магазинов среди белорусских областей, Минск отнюдь не является лидером.
Пальму первенства здесь прочно удерживает Брест.
Если в 2010 году здесь насчитывалось 7 049 магазинов, то в 2016 - 8 992 магазина.
Второе место на протяжении семи лет также прочно удерживает Минская область. В 2010 году здесь было 6 867 магазинов, а в 2016 - 8 855.
Но если в 2010 году Минск находился на последней позиции в сравнении со всеми областями по числу магазинов, то по итогам 2016 года переместился на третье место.
Сейчас же на последнем месте Могилевская область.
Всего же за семь лет в Беларуси «выросло» более 13 тысяч новых магазинов и их количество возросло до 53 653.
Между тем по объемам торговых площадей лидерство держит Минск (1 242,9 тыс кв.м), на втором месте Минская область (814,1 тыс кв.м), а у Брестской области лишь третье место (774,8 тыс кв.м).
Топ-7 «магазинных» регионов
1. Брестская область - 8 992 магазина
2. Минская область - 8 855 магазинов
3. Минск - 8 681 магазин
4. Гомельская область - 7 699 магазинов
5. Витебская область - 6 775 магазинов
6. Гродненская область - 6 414 магазинов
7. Могилевская область - 6 237 магазинов
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За семь лет количество магазинов в белорусской столице удвоилось.
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