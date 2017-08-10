Эксперт: сможет ли биткоин со временем вытеснить национальную валюту

Покупка гаджетов, в том числе мобильных телефонов, и оплата услуг по их ремонту криптовалютой теперь возможна и в Минске. В авторизованном магазине и сервисном центре американской корпорации Apple в Беларуси начали принимать к оплате биткоины и "эфир".

Клиенту необходимо оплатить 1% стоимости национальной валютой (белорусскими рублями). На оставшиеся 99% суммы предоставляется скидка, привязанная к платежу в биткоинах или другой криптовалюте. Появление новой возможности расчетов в компании объясняют интересом к новым технологиям и дополнительным удобством для клиентов.

Тем временем в популярном австралийском издании Sydney Morning Herald появилась информация о том, что Австралия может сделать биткойн национальной валютой. По данным СМИ, амбициозная инициатива принадлежит представителям центристских и левых политических партий Австралии, которые возглавляют масштабную кампанию по внедрению технологии блокчейн в систему государственного управления.

"Надо понимать, что биткоин живет, условно говоря, своей жизнью. Это такая открытая валюта, политика которой определяется сообществом, которое ею пользуется", — говорит Достов.

В то же время, если говорить о государственных криптовалютах, то при их внедрении политика определяется единолично государством, и как государство скажет, так эта валюта и будет развиваться, отмечает эксперт.

"В биткоине невозможна продолжительная инфляция, потому что количество биткоинов жестко ограничено, и с этим ничего нельзя сделать. Возможно, государству интересно было бы иметь валюту, у которой технически ограничена инфляционная способность", — рассуждает Достов.



© REUTERS Benoit Tessier Майнеры в Беларуси: закон не нарушают, но от хакеров скрываются

По словам специалиста, с технической точки зрения ввести в обращение криптовалюту возможно за достаточно небольшие деньги и за небольшой срок. Другое дело, начнет ли она вытеснять основную национальную валюту и основные технологические инструменты, такие как банковские счета, электронные деньги или карточные платежи. Такой процесс будет намного более долгим, считает эксперт.

"Кроме того, нужно продумать самые разные вещи. Например, станет ли австралийский фунт, реализованный в виде криптовалюты, более уязвимым для валютных спекулянтов", — говорит Достов.

Комментарий председателя Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Российской Федерации Виктора Достова слушайте на радио Sputnik Беларусь.