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Китай закроет 145 золотоносных рудников из-за верблюдов

11.08.2017 08:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Власти Китая приняли решение закрыть  145 железных и золотоносных рудников, расположенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, для сохранения популяции двугорбых верблюдов, сообщила газета China Daily.

Китай закроет 145 золотоносных рудников из-за верблюдов
© YouTube / People's Daily, China
Видеофакт: человек в костюме панды играет с маленькими детенышами

Сейчас 130 шахт уже прекратили работу, еще 15 будут остановлены после завершения срока лицензии на разработку месторождений.

До 2020 года любые добывающие работы возле природной территории в районе гор Алтынтаг в Баян-Гол-Монгольском автономном округе и в районе Лобнорского природного заповедника будут прекращены, так как там еще сохранился этот вид исчезающих животных.

Площадь основанного в 1986 году Лобнорского природного заповедника составляет более 60 тысяч квадратных километров, в нем обитают 600 диких бактрийских верблюдов – это около 60% мировой популяции. Ученые отмечают, что это животное требует усиленной защиты, даже большей, чем панды.

 
Теги: Минск
 
 
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Ученые отмечают, что бактрийские верблюды, живущие в КНР, требуют усиленной защиты, даже большей, чем панды.

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