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Китай закроет 145 золотоносных рудников из-за верблюдов
11.08.2017 08:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Власти Китая приняли решение закрыть 145 железных и золотоносных рудников, расположенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, для сохранения популяции двугорбых верблюдов, сообщила газета
Сейчас 130 шахт уже прекратили работу, еще 15 будут остановлены после завершения срока лицензии на разработку месторождений.
До 2020 года любые добывающие работы возле природной территории в районе гор Алтынтаг в Баян-Гол-Монгольском автономном округе и в районе Лобнорского природного заповедника будут прекращены, так как там еще сохранился этот вид исчезающих животных.
Площадь основанного в 1986 году Лобнорского природного заповедника составляет более 60 тысяч квадратных километров, в нем обитают 600 диких бактрийских верблюдов – это около 60% мировой популяции. Ученые отмечают, что это животное требует усиленной защиты, даже большей, чем панды.
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Ученые отмечают, что бактрийские верблюды, живущие в КНР, требуют усиленной защиты, даже большей, чем панды.
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