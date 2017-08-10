ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пекло: в пятницу в Беларуси температура поднимется до +35°C

11.08.2017 08:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Жаркая погода сохранится в Беларуси в пятницу: в Брестской области днем столбики термометров покажут +35°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Пекло: в пятницу в Беларуси температура поднимется до +35°C
© Sputnik / Мария Амелина
Гидромет: тропическая жара и грозы надвигаются на Беларусь

Ранее белорусские синоптики объявили из-за сильной жары на 11 августа оранжевый уровень опасности.

"Ожидается преимущественно без осадков, только в северо-восточных районах Беларуси местами пройдут кратковременные дожди с грозами", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что по стране максимальная температура воздуха составит от +30 до +34°C, в Брестской области +35°C. При этом на севере республики будет немного прохладнее – от +26 до +29°C.

В Минске осадков в пятницу не ожидается, а днем термометры покажут от +30 до +32°C.

По данным Гидромета, жара в стране, которая установилась из-за поступления теплого воздуха из Западной Европы, начнет спадать уже в понедельник 14 августа.

Как ранее сообщили Sputnik медики, гражданам в жаркую погоду нужно отказаться от алкоголя и ограничить время пребывания на открытом воздухе. В случае если во время жары появится недомогание, головокружение или слабость, следует обратиться в учреждение здравоохранения или вызвать скорую.

Рябов: сильная жара придет в Беларусь ненадолго >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара в стране, которая установилась из-за поступления теплого воздуха из Западной Европы, начнет спадать уже в понедельник 14 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Одну из серий сериала "Сваты" снимают в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика