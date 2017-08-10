Пекло: в пятницу в Беларуси температура поднимется до +35°C

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Жаркая погода сохранится в Беларуси в пятницу: в Брестской области днем столбики термометров покажут +35°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Мария Амелина Гидромет: тропическая жара и грозы надвигаются на Беларусь

Ранее белорусские синоптики объявили из-за сильной жары на 11 августа оранжевый уровень опасности.

"Ожидается преимущественно без осадков, только в северо-восточных районах Беларуси местами пройдут кратковременные дожди с грозами", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что по стране максимальная температура воздуха составит от +30 до +34°C, в Брестской области +35°C. При этом на севере республики будет немного прохладнее – от +26 до +29°C.

В Минске осадков в пятницу не ожидается, а днем термометры покажут от +30 до +32°C.

По данным Гидромета, жара в стране, которая установилась из-за поступления теплого воздуха из Западной Европы, начнет спадать уже в понедельник 14 августа.

Как ранее сообщили Sputnik медики, гражданам в жаркую погоду нужно отказаться от алкоголя и ограничить время пребывания на открытом воздухе. В случае если во время жары появится недомогание, головокружение или слабость, следует обратиться в учреждение здравоохранения или вызвать скорую.

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