Один из эпизодов известного сериала "Сваты" снимают в Минске. У столичного ресторана-пивоварни, где проходили съемки одной из сцен, собрались поклонники картины. Режиссер "Сватов" рассказал корреспондентам Sputnik, что работать в Минске и ему, и съемочной группе комфортно.

"Мы никогда не говорили, где происходит действие: где-то на территории бывших советских стран. От сезона к сезону приходится искать новые обстоятельства. Надеюсь, зрителю после большого перерыва понравится", — рассказал Sputnik режиссер кинокартины Андрей Яковлев.

Как проходили съемки, смотрите на видео Sputnik.

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