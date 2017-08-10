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Одну из серий сериала "Сваты" снимают в Минске
11.08.2017 08:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Один из эпизодов известного сериала "Сваты" снимают в Минске. У столичного ресторана-пивоварни, где проходили съемки одной из сцен, собрались поклонники картины. Режиссер "Сватов" рассказал корреспондентам Sputnik, что работать в Минске и ему, и съемочной группе комфортно.
"Мы никогда не говорили, где происходит действие: где-то на территории бывших советских стран. От сезона к сезону приходится искать новые обстоятельства. Надеюсь, зрителю после большого перерыва понравится", — рассказал Sputnik режиссер кинокартины Андрей Яковлев.
Как проходили съемки, смотрите на видео Sputnik.
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Режиссер картины приемом доволен, но желал бы белорусскому кинобизнесу подняться на чуть более высокий уровень.
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