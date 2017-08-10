Последние дни Белых Рос — cносят деревню, где снимали легендарное кино

ГРОДНО, 11 авг — Sputnik, Инна Гришук. Бывшая деревня Девятовка в Гродно повторила судьбу Белых Рос из одноименного фильма. Уцелеет только колодец, который попал в кадры известной киноленты, а на месте деревушки вырастут многоэтажки.

Как Девятовка стала Белыми Росами

Деревня Белые Росы из фильма — это часть бывшей деревни Девятовка в Гродно. Именно на ее улочках и во дворах решали квартирные, семейные и любовные вопросы семья Федоса Ходаса, сидел на столбе Николай Караченцов и лечился от радикулита Всеволод Санаев.

Белые Росы — это выдуманное режиссером название, но в Гродно иногда деревушку-прототип называют и так, и так. Даже в конце 90-х, когда эту территорию со всех сторон окружили многоэтажки, она продолжала считаться сельской местностью. И только лет 10 назад ее включили в черту города.



© Sputnik/ Инна Гришук Именно эти девятиэтажки на улице Дзержинского в Гродно можно увидеть в фильме

Место можно считать престижным. Отсюда до центра Гродно — всего четыре остановки на троллейбусе.

Несколько дней назад домики пошли под снос. Теперь бывшие уютные дворы и сады напоминают большую свалку. По вечерам горожане заглядывают сюда, чтобы увезти куски жести или добротных досок. А днем строители чистят от обломков и готовят площадку.

На этом месте вырастут многоэтажки. Почти всех жителей старых домиков переселили в квартиры в спальных районах города.



© Sputnik/ Инна Гришук Бывшая деревушка теперь напоминает большую свалку, скоро на этой площадке вырастут высотки

От Белых Рос остался только один добротный кирпичный коттедж возле рынка. Это последний двор улочки, на которой в 1983 году проходили съемки фильма. Через месяц и его постройки пойдут под снос.

Искали голубые гольфы

Хозяйка единственного уцелевшего дома — Генрика Еремич. Метрах в десяти от ее двора стоит тот самый колодец, попавший в кадры "Белых Рос".

"Колодец давно засыпали, остался только круг. Дом и сам двор снесли несколько лет назад. Из владельцев никого уже нет в живых, но раньше они часто вспоминали, как летом 1983 года из окна наблюдали за съемками", — рассказала Генрика Витольдовна.



© Sputnik/ Инна Гришук Генрика Еремич — хозяйка последнего дома бывшей деревушки, который снесут через месяц

Говорит, что кадров здесь делали очень много в течение нескольких дней, тут постоянно бегал пес по кличке Жулик. Но в фильме колодец мелькает буквально несколько секунд.

Собеседница вспомнила забавную историю, оставшуюся за кадром и рассказанную бывшими соседями. Все сцены снимались в разное время во дворе с колодцем. Сцену, когда дочь Василия (герой Караченцова) шла к своему настоящему отцу, — в один день. А продолжение, когда она заворачивает во двор, — уже в другой. В отснятых кадрах на девочке были голубые гольфы, а во второй день маленькая актриса пришла в белых колготах. Съемки пришлось остановить, потому что долго не могли найти гольфы. Выручила хозяйка дома. У нее нашлись маленькие голубые колготы, которые обрезали и превратили в гольфы.

Караченцова поднимали на столб краном

Интересных моментов, связанных со съемками фильма, о которых знают только жители бывшей Девятовки, довольно много. Практически для всех семей "Белые Росы" стал любимой советской лентой.

"Мы его столько раз смотрели, и каждый раз с удовольствием. Почему? Например, дом, в котором якобы жил Санаев — это дом моего родного дедушки, отца моего покойного папы. Тот дом снесли в числе самых первых. На том месте уже в 80-е годы построили высотки", — делится собеседница.

Во время съемок двор деда Генрики Витольдовны дополнили бутафорным колодцем. Окна тоже сделали бутафорными на глухой стене, чтобы они были с той стороны, с которой задумал режиссер.

"Внутри наших домов ничего не снимали. Меня потом на работе часто спрашивали, неужели у вас дома с бревнами внутри, хотя возле города живете. Естественно, у всех комнаты были оклеены обоями", — уточняет Еремич.

Вспомнилась ей и сцена, во время которой Караченцов сидит на гнезде аистов. В реальности это был старый высохший тополь, на который поставили деревянное колесо. Николая Караченцова туда посадили с помощью подъемного крана.

За каждый день съемок платили по 5 рублей

Женщина вспоминает, что в то лето вся деревня буквально пропадала на съемочной площадке.

"Мне тогда 25 лет было. Я и мои сверстники туда не ходили. Молодые были, на работу все шли. А наши родители все время на съемку отправлялись", — вспоминает собеседница.

Дело было не столько в желании прославиться или увидеть знаменитых актеров. Просто за каждый съемочный день сельчанам платили по 5 рублей. Не важно — попадешь в кадр или нет, достаточно было присутствовать.



© Sputnik/ Инна Гришук Деревянный домик уже практически снесли, именно у его хозяев съемочная группа "Белых Рос" брала в аренду корову, которую вел на продажу главный герой фильма

В 1983 году 5 рублей считались большими деньгами. Наша собеседница сравнила: "14 копеек стоила буханка хлеба, 9 копеек — мороженое, 5 копеек — пирожок с повидлом в школьном буфете".

На съемочной площадке Генрика Витольдовна побывала только один раз. Говорит, что нужно было срочно отлучиться на работу, а родители ушли сниматься в кино. Пришлось 3-летнего сына отводить к ним. Шли через разрытую траншею по мостику. Возможно, тому самому, через который перебегали герои комедии. Кстати, траншея была настоящей — по ней вели коммуникации к новостройкам. В тот день в кадр попал и сын собеседницы.

"Там была площадка, на которой вручали ордера. Ее среди нашего луга построили. В фильме напротив площадки сидят дети. Там и мой сын. Хотя крупным планом никого не показывают, но я его узнала, потому что был одет в голубую байковую рубашечку. Он там один такой", — уточнила женщина.



© Sputnik/ Инна Гришук Единственное, что сохранится в Гродно в память о съемочной площадке "Белых Рос" — это колодец, попавший в кадры фильма, и памятная табличка

В массовых сценах можно увидеть довольно много жителей деревни. Тогда им было по 50-60 лет. Сейчас практически никого не осталось в живых.

40 лет жили на чемоданах

Генрика Еремич рассказывает, что деревню Девятовка собирались сносить с 1979 года. С тех пор жителям не разрешали проводить воду, газ, канализацию. В итоге местные жили хоть и совсем близко от города, но без всяких удобств.

"И так прошло почти 40 лет. Нас все время сносили. За это время ушли бабушка с дедушкой, отец", — говорит жительница Девятовки.

Несмотря на это, последние жильцы не очень хотели переселяться в квартиры. Многие привыкли иметь свой участок, сад и огород. По словам Генрики Всеволодовны, самое печальное, что теперь она и ее бывшие соседи останутся без родительских домов и без деревеньки, с которой связано так много воспоминаний.