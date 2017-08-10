Китай назвал провокацией приближение эсминца США к островам Наньша

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Приближение американского эсминца "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей к островам Наньша (Спратли) вызвало возмущение Пекина.



© AFP/ AARON TAM Эсминец нового поколения сошел со стапелей в Китае

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Наиболее активные споры в последние годы ведутся из-за строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.

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"Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — отмечается в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.



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Эсминец "Джон Маккейн" прошел на расстоянии 12 морских миль (около 22 км) от рифа Мисчиф архипелага Наньша (Спратли), на который претендует Китай и несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китай выразил серьезное недовольство этим инцидентом и заявил о готовности принимать меры для повышения мер защиты своей территории.

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Гэн Шуан напомнил, что совместные усилия Китая и стран АСЕАН привели к снижению напряженности и позитивному развитию ситуации в Южно-Китайском море

"В данном контексте некоторые иностранные силы идут против течения и под предлогом "свободы навигации" пытаются внести беспорядок в ситуацию, стабилизация которой далась большим трудом", — констатировал он.

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Минобороны Катая также выступило с заявлением в связи с сообщениями о том, что эсминец ВМС США "Джон С. Маккейн" прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи — кит.) из состава островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства"

"Мы решительно призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить провокации под предлогом так называемой "свободы навигации", — подчеркнули в Минобороны КНР.

Согласно тексту заявления, "провокации американских военных лишь поспособствуют тому, что китайская армия будет усиливать свои оборонные возможности и укреплять потенциал, чтобы решительно защищать свой суверенитет и безопасность".

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Это третья по счету подобная "операция" с начала президентства Дональда Трампа. Очередные американские маневры в спорных водах прошли на фоне стремления президента США наладить сотрудничество по решению проблемы КНДР — северокорейской ядерной и ракетной программ.

В начале августа на встрече в Маниле КНР и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) одобрили рамочный проект общего Кодекса поведения в Южно-Китайском море, работа над которым началась еще в 2013 году.