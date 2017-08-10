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Не Солодуха: БТ рассказало, кто сел на шпагат между танками вместо певца
11.08.2017 09:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Телеканал "Беларусь 1 " раскрыл тайну, кто же сел на шпагат между танками – это был не певец Александр Солодуха, а известный белорусский каскадер Денис Блохин.
© Фото: Белтелерадиокомпания
В начале августа в эфире был показан тизер программы "Специальный репортаж", в котором белорусский артист Солодуха якобы, взяв пример с Жан-Клода Ван Дамма, сел на шпагат между двумя танками. Общего плана не было. Исполнил ли опасный трюк сам артист, решить было сложно. На телеканале никаких комментариев не давали, а лишь отмечали, что полную версию видео можно будет увидеть 10 августа в программе "Специальный репортаж".
В четверг агентство теленовостей показало материал о профессии каскадера, из которого стало понятно: трюк Ван Дамма исполнил каскадер Денис Блохин.
В 2016 году Блохин уже повторял знаменитый трюк – он сел на шпагат между движущимися БелАЗами.
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По телеканалу показали репортаж, в анонсе которого накануне снялся Александр Солодуха.
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