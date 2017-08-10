Не Солодуха: БТ рассказало, кто сел на шпагат между танками вместо певца

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Телеканал "Беларусь 1 " раскрыл тайну, кто же сел на шпагат между танками – это был не певец Александр Солодуха, а известный белорусский каскадер Денис Блохин.

В начале августа в эфире был показан тизер программы "Специальный репортаж", в котором белорусский артист Солодуха якобы, взяв пример с Жан-Клода Ван Дамма, сел на шпагат между двумя танками. Общего плана не было. Исполнил ли опасный трюк сам артист, решить было сложно. На телеканале никаких комментариев не давали, а лишь отмечали, что полную версию видео можно будет увидеть 10 августа в программе "Специальный репортаж".

В четверг агентство теленовостей показало материал о профессии каскадера, из которого стало понятно: трюк Ван Дамма исполнил каскадер Денис Блохин.

В 2016 году Блохин уже повторял знаменитый трюк – он сел на шпагат между движущимися БелАЗами.