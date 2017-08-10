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NOAA (США) о 2016-м: он стал самым теплым за последние 137 лет

11.08.2017 09:39 — Разное | Ежедневник  
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NOAA (США) о 2016-м: он стал самым теплым за последние 137 лет

Рекордные показатели зафиксированы и для глобальной температуры на Земле, и средней температуры на поверхности Мирового океана

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердило ранее озвученную в СМИ информацию о том, что минувший год стал самым теплым за всю историю наблюдений, передают информагентства.

В рамках 27-го ежегодного доклада о состоянии климата и окружающей среды было сделано заявление о том, что минувший год превзошел 2015 по температурным показателям и стал самым теплым за 137 лет наблюдений. В подведении итогов принимали участие свыше 450 ученых из 60 стран.

Попутно увеличилась концентрация парниковых газов в атмосфере. Рекордные показатели зафиксированы и для глобальной температуры на Земле, и средней температуры на поверхности Мирового океана. Подсчеты позволили сделать вывод о сохранении тенденции «теплеющего мира». Напомним, ранее Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии заявил, что к 2100 году из-за экстремальный жары в Европе могут ежегодно умирать до 150 тыс. человек.

 
 
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Рекордные показатели зафиксированы и для глобальной температуры на Земле, и средней температуры на поверхности Мирового океана

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