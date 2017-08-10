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Питт и Джоли еще могут остаться вместе

11.08.2017 09:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Известные американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли могут отозвать заявление о разводе и попытаются наладить свои отношения, сообщило издание US Weekly.

Питт и Джоли еще могут остаться вместе
© Pexels
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Бракоразводный процесс звездной пары уже несколько месяцев как приостановлен. Близкие друзья супругов считают: это может означать, что пара вновь будет вместе.

Ранее в прессе сообщалось, что Питт и Джоли тайно от детей встречаются. Возможно, причиной потепления отношений между супругами стать отказ Брэда от алкоголя. 

На развод Джоли и Питт решились в конце сентября 2016 года. Тогда актриса объяснила: желание разойтись возникло из-за непримиримых разногласий в семье. Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней. Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.

 
Теги: Минск
 
 
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Бракоразводный процесс звездной голливудской пары пока временно приостановлен.

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