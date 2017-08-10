Тонкости бракоразводных процессов миллиардеров





Нельзя сказать, что только жены, используя возможности иностранных юрисдикций, пытаются преследовать капиталы своих мужей бизнесменов

Вести сложные и ожесточенные споры — повседневный контекст российских бизнесменов, в том числе миллиардеров. Но бракоразводные процессы дело особенное: на кон ставятся огромные суммы. Такие споры редко остаются конфиденциальными, их предметом являются личные активы, они кроют в себе репутационные риски и, как правило, оказываются крайне стрессовыми. Выражение «богатые тоже плачут» в полной мере относится к обеспеченным мужьям в России, отмечает Forbes .

Брачный договор необходим

Российское семейное законодательство не отвечает современным реалиям, а судам редко удается сохранить объективность, и, как следствие, при рассмотрении споров по активам и по детям часто обезоруживает даже самых стойких и опытных мужчин-бизнесменов. Поэтому наиболее очевидным инструментом баланса интересов сторон является брачный договор: чтобы разделить активы семьи не в привычном соотношении 50/50, а в любом устраивающем обе стороны виде.

Именно вовремя и грамотно составленный брачный контракт спас Аркадия Ротенберга от разделения имущества пополам — Тушинский суд встал на его сторону. После этого экс-супруга миллиардера, Наталья, безуспешно пыталась делить активы в Великобритании.

Риски развода за рубежом

Но не каждый брачный контракт устоит в случае его проверки судом, особенно иностранным. Невозможно предугадать, как поведет себя иностранный суд, рассматривая контракт, составленный исключительно с учетом положений и принципов российского права. Например, в последние годы Англия активно работает над закреплением негласного статуса столицы разводов. Английский суд может принять к производству дело российской гражданки, прожившей определенное время в Англии, с целью «справедливого» раздела активов крупного российского бизнесмена.

С учетом санкций и общей международной ситуации практика юридического туризма со стороны жен только укрепляется. Следовательно, необходимо учитывать риск возможного иностранного разбирательства по семейным активам. Разумно составлять контракт так, чтобы он был действителен и в зарубежных судах.

Правом на судебное разбирательство в Великобритании воспользовалась и экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна. В декабре 2016 года Высокий суд Лондона обязал российского бизнесмена выплатить ей 453 млн фунтов (это 591 млн долларов). Россиянин, впрочем, выплачивать компенсацию отказался. «Повторю одно известное выражение: замучаются пыль в судах глотать, занимаясь их [денег] поисками!», — заявил он в интервью РБК.

Нельзя сказать, что только жены, используя возможности иностранных юрисдикций, пытаются преследовать своих мужей бизнесменов, случаются и обратные ситуации. Громкий процесс проходит сейчас в США в Нью-Йорке между бизнесменом Шалвой Чигиринским и его бывшей супругой Татьяной.

Пара развелась в 2009 году в России, имущество было разделено в суде. Ранее часть имущества Чигиринский подарил своей супруге. После развода пара переехала в США. Спустя время бизнесмен начал активно в иностранных судах преследовать свою бывшую жену по вопросам содержания детей и повторному разделу имущества. Сейчас бизнесмен в суде утверждает, что ценности и активы переданные жене по договору дарения в действительности были преданы в управление в интересах детей, а также подвергает критике решения российских судов. Претензии Чигиринского превышают 100 млн долларов, рассмотрение дела состоится в следующем году.

Развод за чужой счет

Несмотря на то, что судебные разбирательства за границей дорогостоящи, найти «спонсора» бракоразводного процесса супруге не так уж сложно. Это новая практика, набирающая обороты, когда супруга в расчете на получение части имущества получает деньги на судебный процесс от третьей стороны. Таким спонсором может выступить конкурент, бывший или действующий партнер по бизнесу. За границей очень распространены фонды, которые специализируются на такого рода спорах.

Незарегистрированный брак тоже может не спасти. В одном из споров, рассматривавшемся во Франции, юристы ссылались на судебную практику, согласно которой в некоторых случаях гражданская жена может восприниматься как бизнес-партнер, принимавший активное участие в становлении бизнеса и имеющий право на его раздел. Поэтому обсуждая бизнес с сожительницей — для поддержания разговора или желания показаться крутым бизнесменом — не стоит забывать и о возможных последствиях.

Брачный контракт выгоден обеим сторонам

Чаще всего понимание, что брачный контракт необходим, есть только у супруга. Будущие и действующие жены критически относятся к заключению каких-либо соглашений, которые могут уменьшить их права на активы. Конечно, уговорить невесту подписать контракт вроде бы проще, чем жену. Впрочем, был случай, когда, составляя контракт для будущих молодоженов, юристы так рьяно отстаивали интересы клиентов, что брак не состоялся, хотя контракт в итоге, на мой взгляд, был составлен безупречно.

Нужно понимать, что контракт не должен быть унизителен ни для одной из сторон — это должен быть разумный компромисс, который защищает обоих супругов. Например, был один удивительно составленный брачный договор: по нему супруга получала вроде бы все, что хотела, а на деле — ничего. По контракту ей и детям должна отойти недвижимость, однако какая именно, где и сколько она должна стоить — неясно. Скорее всего, такой контракт будет признан судом недействительным.

Причины для заключения контракта, которые могут убедить супругу — это требование партнеров по бизнесу, защита от кредиторов. Юристам приходилось сталкиваться с конфликтом, когда супруга практически парализовала работу крупной компании, получив долю в обществе и реализовывая свои права как участника. По сути, все могло закончиться разорением — делить было бы нечего. Поэтому после того, как конфликт все-таки был урегулирован, все участники общества решили заключить со своими женами брачные контракты, выделив этот актив (доли в обществе) лично на себя. Вообще же отсутствие брачного договора с высокой степенью вероятности перенесет вопрос раздела активов в суд.

Подготовьтесь к разводу заранее

Что нужно помнить? Люди женятся не с целью развода, а в России е даже среди миллиардеров встречается скептическое отношение к брачным контрактам, потому что «так у нас не принято», «она не посмеет», и даже легкомысленно-самонадеянное: «если что, то я ее…». Но разводы, к сожалению, случаются, а контракт позволит расторгнуть брак цивилизовано.

В России многие крупные бизнесмены вели и продолжают вести беспорядочную финансовую жизнь. Как будто законодательство о деофшоризации, контроль над доходами и расходами происходит где-то далеко и никак их не касается и не коснется. Имея незадекларированные счета за границей, напрямую владея иностранными компаниями, на которые оформлены яхты, самолеты, при возникновении спора с супругой они попадают в сложнейшую ситуацию. Раскрыться и задекларировать нельзя — супруга сможет потребовать имущество к разделу, продолжать скрывать нельзя — колоссальные штрафы, а также риск привлечения к другим видам ответственности со стороны государства.