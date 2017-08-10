Сотрудники нацпарка и прилив спасли жизнь застрявшему в реке киту

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Грамотные действия сотрудников национального парка "Шантарские острова" помогли спасти жизнь киту, застрявшему в устье реки в Хабаровском крае, говорится в сообщении ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Грендландский 13-метровый кит застрял в устье реки, вытекающей из озера Большое на острове Большой Шантар в четверг. Млекопитающее долгое время находилось на мели и не могло самостоятельно выбраться в море. Госинспекторы делали все необходимое, что сохранить жизнь животному, поливая его водой их пожарных помп. Экологи отмечали, что кит может умереть в ближайшее время, если не выберется из "ловушки". Вечером с наступлением прилива животное вернулось в Охотское море.

"Операция по спасению была проведена грамотно, и кит вернулся в свою среду обитания. Помогло здесь многое: оперативность в сообщениях благодаря спутниковой связи, воплощение рекомендаций специалистов, нахождение на этом участке инспекторов и наличие у них необходимого спасательного инвентаря и оборудования", — говорится в сообщении ведомства в Facebook .

Там же подчеркивается, что "недружественные комментарии блогеров" вызвали недоумение. "Это первый инцидент с китом в нацпарке и действия госинспекторов оказались правильными, между тем в социальных сетях развернулась целая кампания по дискредитации сотрудников нацпарка", — обратили внимание в учреждении.

К слову, именно туристы, оказавшиеся на месте происшествия, "своими действиями только вносили суету". Ранее Минприроды РФ сообщало, что туристы создавали угрозу для спасения кита, который находился в состоянии стресса.

Гренландский кит занесен в Красную книгу России. В мире насчитывается около десяти тысяч особей.