200-метровый логотип на 19-летие

Пока отечественные хлеборобы сражаются за урожай, их российский коллега нашел время, чтобы развлечься и "крупно" пропиарить белорусскую игру: в Краснодарском крае механизатор Юрий Белых воспроизвел логотип любимой игры на пашне.

Таким образом игрок с шестилетним стажем сделал подарок создателям любимой игры: Wargaming отмечает свое 19-летие. За это время один из лидеров на рынке free-to-play MMO выпустил более 15 игр для абсолютно разных платформ. Но самой популярной игрой остаются World of Tanks.