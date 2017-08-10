ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

200-метровый логотип на 19-летие

11.08.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Пока отечественные хлеборобы сражаются за урожай, их российский коллега нашел время, чтобы развлечься и "крупно" пропиарить белорусскую игру: в Краснодарском крае механизатор Юрий Белых воспроизвел логотип любимой игры на пашне.

Таким образом игрок с шестилетним стажем сделал подарок создателям любимой игры: Wargaming отмечает свое 19-летие. За это время один из лидеров на рынке free-to-play MMO выпустил более 15 игр для абсолютно разных платформ. Но самой популярной игрой остаются World of Tanks.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите на видео, как на одном из полей в Белоглининском районе Краснодарского края появился логотип World of Tanks.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выходные в Минске: куда сходить 12 и 13 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика