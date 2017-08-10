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200-метровый логотип на 19-летие
11.08.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Пока отечественные хлеборобы сражаются за урожай, их российский коллега нашел время, чтобы развлечься и "крупно" пропиарить белорусскую игру: в Краснодарском крае механизатор Юрий Белых воспроизвел логотип любимой игры на пашне.
Таким образом игрок с шестилетним стажем сделал подарок создателям любимой игры: Wargaming отмечает свое 19-летие. За это время один из лидеров на рынке free-to-play MMO выпустил более 15 игр для абсолютно разных платформ. Но самой популярной игрой остаются World of Tanks.
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Смотрите на видео, как на одном из полей в Белоглининском районе Краснодарского края появился логотип World of Tanks.
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