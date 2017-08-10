Выходные в Минске: куда сходить 12 и 13 августа

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Безусловно, лучшим вариантом провести грядущие выходные будет залечь где-нибудь в тенечке у воды и переждать там эти впечатляющие "за 30".

Но если природные катаклизмы не пугают, Sputnik готов подсказать несколько вариантов, как нескучно провести жаркую субботу и горячее воскресенье.

A-Fest в Лошицком парке

Много музыки, эмоций и пива обещают устроители фестиваль A-Fest в Лошицком парке. Он пройдет в субботу, хедлайнером музыкальной части заявлен британец Джон Ньюман. Кроме того, у гостей будет возможность спеть дуэтом со звездами фестиваля, поучаствовать в караоке-баттлах или прочитать стихи белорусских классиков на специальной поэтической сцене. Пиво тоже будет, а вот очередей в этот раз быть не должно, рассчитывают организаторы.

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Фудкорт увеличивают в два раза, а пиво обещают наливать в пять раз быстрее.

Единственно стоит учесть, что с собаками и велосипедами на праздник не пустят. На входе будут велопарковки.

Шашлыки и нарды на Дне азербайджанской культуры

С 13:00 в субботу Верхнем городе можно будет угоститься "правильным" шашлыком и сразится в нарды. В этот раз у Ратуши Минск проживет День азербайджанской культуры.

Для гостей готовят большой концерт с участием танцевальной школы "Легенды Кавказа", белорусского представителя на детском "Евровидении-2015" Руслана Асланова и других. Можно будет поучаствовать в мастер-классах — научиться танцевать и готовить, как азербайджанцы. Впрочем, угощать национальными блюдами и сладостями будут всех — дегустации тоже запланированы.

Классика у Ратуши

Вечером у Ратуши по хорошей летней традиции будет звучать классика. На этот раз публику будут впечатлять музыкой Евгения Глебова, которую он писал для кинофильмов 60-70-х годов, снятых на студии "Беларусьфильм". Речь идет о лентах "Последнее лето детства", "Саша-Сашенька" и других. На сцене будет ансамбль "Минск-Классик". А потом его сменит музыкальная капелла "Сонорус", которая исполнит произведения, написанные белорусскими композиторами для музыкального театра.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Классика у ратуши

Гонки на Минск-1

Организаторы фестиваль скорости G-Drive, который пройдет в субботу и воскресенье на территории аэропорта Минск-1, организаторы называют крупнейшими гонками года и уникальным событием. Зрители смогут увидеть заезды в рамках этапа Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC, а также соревнования суперкаров Unlim 500+ Belarus.

В рамках SMP RDRC соревноваться будут лучшие гонщики и самые быстрые автомобили из России, Беларуси, Украины, в том числе самый быстрый автомобиль России — Dodge Viper DT. Его рекорд на ¼ мили — 6,325 секунды.

На вторые состязания заявлены около 40 быстрых авто. Настолько быстрых и мощных, что они будут готовы продемонстрировать езду на скорости до 340 км/ч!

Мастер-класс по уборке урожая серпом

Уникальные для человека ХХI века навыки можно приобрести в эту субботу на празднике, который устраивают в Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо под Минском. Всех желающих ждут на обрядовое мероприятие "Жыцень". Обещают рассказать о традициях, связанных с уборкой урожая, спеть традиционные летние песни, а также научить вязать сноп "Гаспадар" и устроить мастер класс по уборке урожая серпом. Также в программе — локальный обряд "Выгнанне мух" и угощение караваем с чаем.

Первый детский OPEN ШКАФ

Уникальную возможность избавится от хороших, но уже ненужных детских вещей, а заодно дать ребенка хороший урок экономии предлагают устроители Первой детской ярмарки OPEN ШКАФ.

Мероприятие пройдет в воскресенье в кафе "Лавка". Организаторы предлагают поиграть с малышами в игру "магазин", где они сами смогут "продавать-покупать", обменивать вещи и игрушки, а заодно дать вторую жизнь старым вещам или обновить гардероб своей ребенка.