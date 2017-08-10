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Опять сбой у литовцев: закрыт пункт пропуска "Мядининкай"
11.08.2017 11:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Международный пункт пропуска "Мядининкай" был закрыт в пятницу для оформления пересекающих границу машин из-за компьютерного сбоя на литовской стороне, сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По поступившей от сопредельной стороны информации в пункте пропуска "Мядининкай" из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении, предварительно, до 17:00 таможенное оформление грузового транспорта при движении на въезд в Литву производиться не будет", – сказали в ГПК.
Там также уточнили, что в обратном направлении – в Беларусь – грузовики литовские таможенники будут оформлять в ручном режиме.
В комитете рекомендуют гражданам и перевозчикам воспользоваться в пятницу другими пунктами пропуска, чтобы попасть в Литву.
В последний раз аналогичные проблемы в данном пункте пропуска были 27 июля текущего года — тогда шесть часов не работали компьютерные системы на литовской стороне, из-за чего в "Каменном Логе" образовались большие очереди из автомобилей.
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Гражданам и перевозчикам воспользоваться в пятницу другими пунктами пропуска, чтобы попасть в Литву.
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