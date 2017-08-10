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Разбой в магазине в Витебске: следователи ищут грабителя и очевидцев

11.08.2017 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь (это "разбой"), по факту разбойного нападения на продавца магазина, расположенного в областном центре.

Установлено, что 8 августа в 23.20 в дежурную часть УВД Витебского облисполкома по телефону 102 обратилась продавец магазина, расположенного по улице Смоленской в Витебске, сообщила представитель СК. 

Разбой в магазине в Витебске: следователи ищут грабителя и очевидцев
© Фото: pexels.com
Вооруженный пистолетом мужчина ограбил магазин в Витебске

"37-летняя женщина сообщила, что около 23 часов неизвестный мужчина, находясь в магазине, под угрозой предмета, похожего на пистолет,  завладел из кассы денежной выручкой в сумме около 700 рублей", — рассказала Сахарова.

В ходе осмотра места происшествия следователи совместно с экспертами зафиксировали следовую картину.

"В настоящее время проводятся следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого лица", — отметила собеседница Sputnik.

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о данном преступлении, сообщить об этом по телефону 102 или в дежурную часть управления Следственного комитета по Витебской области по телефону 8 0212 48 66 37.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях разбойного нападения на...

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