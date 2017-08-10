Лукашенко сделал замечание губернатору за бардак в аэропорту «Брест»

Александр Лукашенко, который сегодня продолжает рабочую поездку по Брестской области, потребовал разобраться с аэропортом «Брест».

Во время визита в Брест президент коснулся местного аэропорта и сделал губернатору области Анатолию Лису выговор: Лукашенко высказал недовольство тем, как выглядит сегодня аэропорт и потребовал навести порядок, а также придумать, как загрузить его работой.

«Что надо сделать: нужно лишнее все, что здесь есть, земельные площади, отдать по назначению. Мы по советским меркам оттяпали 0,5 тыс. га земли. Не ухаживаешь за аэропортом - это плохо», - заявил президент, и потребовал, чтобы губернатор взял ровно столько земли, сколько надо для аэропорта, а остальное отдал бы людям.

«Возьми по контуру, сколько надо для аэропорта, столько и оставь. Все остальное отдай людям: кто-то захочет построить предприятие. До взлетно-посадочной полосы хотя бы возделывай травы. Приведи все в порядок», - приказал он.

Губернатор, в свою очередь, пожаловался на низкую загруженность аэропорта, который принимает пару рейсов в неделю, хотя имеет куда больший резерв. Лукашенко приказал обдумать, как загрузить аэропорт, но прежде - навести там порядок.

Справка БДГ

Аэропорт «Брест» - один из белорусских аэропортов, расположен в 15 км к востоку от центра города Брест. Первая очередь была простояна в 1976 году. Имеет первую категорию, одну ВПП, может принимать тяжелые авиалайнеры до 191 тонны весом. С 1999 года имеет статус международного. Обслуживает чартерные рейсы в Бургас, Тиват, Анталию, Хургаду, а также регулярные рейсы из Калининграда.